17 июля 2024

Пермяк ради бесплатной поездки напал с ножом на водителя «Яндекс Такси»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дача. Водитель. Клипарт. Курган, водитель, автолюбитель, руль, водительские права, руки
Таксист испугался за свою жизнь и выбежал из машины Фото:

Житель Перми, чтобы бесплатно доехать до поселка в Кишертском округе Пермского края, напал с ножом на водителя «Яндекс Такси». В момент совершения преступления 27-летний мужчина был пьян.

«Зимним вечером этого года мужчина со своим несовершеннолетним приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поехать на такси в поселок Кордон. Вызвал машину через приложение „Яндекс Такси“. Когда к подъезду подъехала машина, решил взять с собой нож, чтобы припугнуть водителя и доехать в поселок бесплатно. Сев на переднее сидение, достал из кармана нож и стал им угрожать водителю. Тот, испугавшись за жизнь, вышел из машины, оставив в ней ключ зажигания», — сообщается на сайте Пермского краевого суда.

Машина покатилась назад, после чего остановилась. Выяснилось, что оба пассажира не умеют водить. Поэтому они вышли из автомобиля и ушли, а таксист позвонил в 112 и сообщил о вооруженном нападении. Дзержинский районный суд Перми квалифицировал действия нападавшего как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни. После этого назначил наказание в виде четырех лет исправительной колонии строгого режима. Виновный обжаловал приговор в Пермском краевом суде, который оставил решение первой судебной инстанции в силе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Перми, чтобы бесплатно доехать до поселка в Кишертском округе Пермского края, напал с ножом на водителя «Яндекс Такси». В момент совершения преступления 27-летний мужчина был пьян. «Зимним вечером этого года мужчина со своим несовершеннолетним приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поехать на такси в поселок Кордон. Вызвал машину через приложение „Яндекс Такси“. Когда к подъезду подъехала машина, решил взять с собой нож, чтобы припугнуть водителя и доехать в поселок бесплатно. Сев на переднее сидение, достал из кармана нож и стал им угрожать водителю. Тот, испугавшись за жизнь, вышел из машины, оставив в ней ключ зажигания», — сообщается на сайте Пермского краевого суда. Машина покатилась назад, после чего остановилась. Выяснилось, что оба пассажира не умеют водить. Поэтому они вышли из автомобиля и ушли, а таксист позвонил в 112 и сообщил о вооруженном нападении. Дзержинский районный суд Перми квалифицировал действия нападавшего как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни. После этого назначил наказание в виде четырех лет исправительной колонии строгого режима. Виновный обжаловал приговор в Пермском краевом суде, который оставил решение первой судебной инстанции в силе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...