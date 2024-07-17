Пермяк ради бесплатной поездки напал с ножом на водителя «Яндекс Такси»

18 июля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Таксист испугался за свою жизнь и выбежал из машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми, чтобы бесплатно доехать до поселка в Кишертском округе Пермского края, напал с ножом на водителя «Яндекс Такси». В момент совершения преступления 27-летний мужчина был пьян. «Зимним вечером этого года мужчина со своим несовершеннолетним приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поехать на такси в поселок Кордон. Вызвал машину через приложение „Яндекс Такси“. Когда к подъезду подъехала машина, решил взять с собой нож, чтобы припугнуть водителя и доехать в поселок бесплатно. Сев на переднее сидение, достал из кармана нож и стал им угрожать водителю. Тот, испугавшись за жизнь, вышел из машины, оставив в ней ключ зажигания», — сообщается на сайте Пермского краевого суда. Машина покатилась назад, после чего остановилась. Выяснилось, что оба пассажира не умеют водить. Поэтому они вышли из автомобиля и ушли, а таксист позвонил в 112 и сообщил о вооруженном нападении. Дзержинский районный суд Перми квалифицировал действия нападавшего как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни. После этого назначил наказание в виде четырех лет исправительной колонии строгого режима. Виновный обжаловал приговор в Пермском краевом суде, который оставил решение первой судебной инстанции в силе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Перми, чтобы бесплатно доехать до поселка в Кишертском округе Пермского края, напал с ножом на водителя «Яндекс Такси». В момент совершения преступления 27-летний мужчина был пьян. «Зимним вечером этого года мужчина со своим несовершеннолетним приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поехать на такси в поселок Кордон. Вызвал машину через приложение „Яндекс Такси“. Когда к подъезду подъехала машина, решил взять с собой нож, чтобы припугнуть водителя и доехать в поселок бесплатно. Сев на переднее сидение, достал из кармана нож и стал им угрожать водителю. Тот, испугавшись за жизнь, вышел из машины, оставив в ней ключ зажигания», — сообщается на сайте Пермского краевого суда. Машина покатилась назад, после чего остановилась. Выяснилось, что оба пассажира не умеют водить. Поэтому они вышли из автомобиля и ушли, а таксист позвонил в 112 и сообщил о вооруженном нападении. Дзержинский районный суд Перми квалифицировал действия нападавшего как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни. После этого назначил наказание в виде четырех лет исправительной колонии строгого режима. Виновный обжаловал приговор в Пермском краевом суде, который оставил решение первой судебной инстанции в силе.