18 июля 2024

В Екатеринбурге появится сквер для птиц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории высадят десятки деревьев и сотни кустов (архивное фото)
На территории высадят десятки деревьев и сотни кустов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в Мичуринском появится орнитологический сквер, где посадят деревья, на которых установят поилки и антивандальные кормушки для птиц. За работы мэрия готова заплатить подрядчику три миллиона рублей, следует из документа, опубликованного на сайте госзакупок.

«Место выполнения работ: Академический район, участок по улице Цветоносная, между МДОУ-Детский сад № 8 и домом № 58 к.6 по улице Широкореченской», — следует из описания объекта закупки. К 1 октября там проложат газон и дорожки, поставят скамейки и урны. Запланировано высадить 51 дерево — ивы, сосны и яблони, а также 210 кустов.

Кроме того, летом 2025-го власти благоустроят набережную Верх-Исетского пруда. там разместят спортивную, пляжную зоны, площадку кайтсерфинга и многое другое. Эскизы проекта уже опубликовали. Сам же объект будет функционировать круглый год.

Сквер появится к 1 октября 2024-го
Сквер появится к 1 октября 2024-го
Фото:
На работы потратят три миллиона рублей
На работы потратят три миллиона рублей
Фото:

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В Екатеринбурге в Мичуринском появится орнитологический сквер, где посадят деревья, на которых установят поилки и антивандальные кормушки для птиц. За работы мэрия готова заплатить подрядчику три миллиона рублей, следует из документа, опубликованного на сайте госзакупок. «Место выполнения работ: Академический район, участок по улице Цветоносная, между МДОУ-Детский сад № 8 и домом № 58 к.6 по улице Широкореченской», — следует из описания объекта закупки. К 1 октября там проложат газон и дорожки, поставят скамейки и урны. Запланировано высадить 51 дерево — ивы, сосны и яблони, а также 210 кустов. Кроме того, летом 2025-го власти благоустроят набережную Верх-Исетского пруда. там разместят спортивную, пляжную зоны, площадку кайтсерфинга и многое другое. Эскизы проекта уже опубликовали. Сам же объект будет функционировать круглый год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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