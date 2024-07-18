В Екатеринбурге в Мичуринском появится орнитологический сквер, где посадят деревья, на которых установят поилки и антивандальные кормушки для птиц. За работы мэрия готова заплатить подрядчику три миллиона рублей, следует из документа, опубликованного на сайте госзакупок.
«Место выполнения работ: Академический район, участок по улице Цветоносная, между МДОУ-Детский сад № 8 и домом № 58 к.6 по улице Широкореченской», — следует из описания объекта закупки. К 1 октября там проложат газон и дорожки, поставят скамейки и урны. Запланировано высадить 51 дерево — ивы, сосны и яблони, а также 210 кустов.
Кроме того, летом 2025-го власти благоустроят набережную Верх-Исетского пруда. там разместят спортивную, пляжную зоны, площадку кайтсерфинга и многое другое. Эскизы проекта уже опубликовали. Сам же объект будет функционировать круглый год.
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