Невиновность осужденной за взятки чиновницы из ХМАО будут доказывать на телешоу

Мать и дочь экс-заместителя начальника Роспотребнадзора Нягани и Октябрьского района (ХМАО) Инны Мишкиной, осужденной за получение взяток от предпринимателей сферы общественного питания, обратились в несколько телешоу, чтобы доказать невиновность своей родственницы. Они считают, что «это единственный шанс восстановить справедливость».
«Мама работала в Роспотребнадзоре 20 лет, имеет множество наград. Во времена эпидемий ковида и кори мы ее не видели, она пропадала на работе. Приговор несправедлив. Единственный шанс для моей семьи — это придание огласки сложившейся ситуации», — написано в письме в шоу «Мужское/Женское», «Человек и закон» и «За гранью». Текст цитирует NEFT.
Родственницы экс-чиновницы считают, что ее оклеветали. По их версии, владелец общепита, где были найдены нарушения, просто решил свои проблемы, подставив сотрудника Роспотребнадзора.
Сейчас Мишкина осуждена няганским судом. Он приговорил экс-чиновницу к четырем годам лишения свободы и выплате штрафа. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.
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