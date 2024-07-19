19 июля 2024

Невиновность осужденной за взятки чиновницы из ХМАО будут доказывать на телешоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Семья Мишкиной отправила письмо в «Мужское/Женское»
Семья Мишкиной отправила письмо в «Мужское/Женское» Фото:

Мать и дочь экс-заместителя начальника Роспотребнадзора Нягани и Октябрьского района (ХМАО) Инны Мишкиной, осужденной за получение взяток от предпринимателей сферы общественного питания, обратились в несколько телешоу, чтобы доказать невиновность своей родственницы. Они считают, что «это единственный шанс восстановить справедливость».

«Мама работала в Роспотребнадзоре 20 лет, имеет множество наград. Во времена эпидемий ковида и кори мы ее не видели, она пропадала на работе. Приговор несправедлив. Единственный шанс для моей семьи — это придание огласки сложившейся ситуации», — написано в письме в шоу «Мужское/Женское», «Человек и закон» и «За гранью». Текст цитирует NEFT.

Родственницы экс-чиновницы считают, что ее оклеветали. По их версии, владелец общепита, где были найдены нарушения, просто решил свои проблемы, подставив сотрудника Роспотребнадзора.

Сейчас Мишкина осуждена няганским судом. Он приговорил экс-чиновницу к четырем годам лишения свободы и выплате штрафа. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

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Мать и дочь экс-заместителя начальника Роспотребнадзора Нягани и Октябрьского района (ХМАО) Инны Мишкиной, осужденной за получение взяток от предпринимателей сферы общественного питания, обратились в несколько телешоу, чтобы доказать невиновность своей родственницы. Они считают, что «это единственный шанс восстановить справедливость». «Мама работала в Роспотребнадзоре 20 лет, имеет множество наград. Во времена эпидемий ковида и кори мы ее не видели, она пропадала на работе. Приговор несправедлив. Единственный шанс для моей семьи — это придание огласки сложившейся ситуации», — написано в письме в шоу «Мужское/Женское», «Человек и закон» и «За гранью». Текст цитирует NEFT. Родственницы экс-чиновницы считают, что ее оклеветали. По их версии, владелец общепита, где были найдены нарушения, просто решил свои проблемы, подставив сотрудника Роспотребнадзора. Сейчас Мишкина осуждена няганским судом. Он приговорил экс-чиновницу к четырем годам лишения свободы и выплате штрафа. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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