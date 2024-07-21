Психолог дала важный совет родителям подростков

Психолог Гришина: подростку необходима своя комната

21 июля 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Подростку нужна своя комната, поскольку ему большую часть времени хочется проводить в одиночестве, уверена психолог Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Для подростка важно иметь свою комнату, так как ему требуется больше времени для пребывания в одиночестве. Об этом сообщила заместитель директора по сопровождению, благополучию и карьерному развитию школы «Новый взгляд», подростковый и семейный психолог Ирина Гришина. «Для всего этого [пребывание в одиночестве, возможность проводить время так, как хочется подростку — URA.RU] ему нужно личное пространство. Начинается оно часто с наушников, когда одним нажатием кнопки можно оказаться в своем мире звуков, недоступных другим. Продолжается оно в телефоне, куда помещается большая часть волнующего подростка мира», — сказала Гришина в разговоре с « Газетой.Ru », отметив, что для подростка важно, чтобы его телефон никто не трогал, так как часто там есть «что-то очень личное». Она также добавила, что своя комната для подростка служит возможностью как побыть одному, так и исследовать свое взрослеющее тело. В пубертате человек стремится к свободе и самостоятельности, поэтому родителям важно создать все условия для комфортного взросления подростка. «Признать его комнату как действительно его комнату и относится к ней соответствующе (заходить со стуком, не заходить, если он против, не наводить там свои порядки)», — рекомендует психолог. Кроме того, необходимо позволить подростку оформить свою комнату так, как нравится ему. Родители должны помочь в выборе материалов, мебели, но при этом не пытаться навязывать свое мнение, чтобы не потерять доверие со стороны подростка. Также Гришина порекомендовала обозначить реальные границы со стороны родителя так, чтобы удовлетворить обе стороны во избежание конфликтов. Это поможет и самому подростку: он поймет, как говорить с другими о том, что важно, не ломая их. Ранее психолог Ольга Годлевская объяснила, когда ни в коем случае нельзя отправлять ребенка в лагерь. Так, ребенка, который не готов вливаться в новый коллектив и имеет тревожность, не стоит отправлять в детский лагерь. Это чревато для него ухудшением психологического состояния. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для подростка важно иметь свою комнату, так как ему требуется больше времени для пребывания в одиночестве. Об этом сообщила заместитель директора по сопровождению, благополучию и карьерному развитию школы «Новый взгляд», подростковый и семейный психолог Ирина Гришина. «Для всего этого [пребывание в одиночестве, возможность проводить время так, как хочется подростку — URA.RU] ему нужно личное пространство. Начинается оно часто с наушников, когда одним нажатием кнопки можно оказаться в своем мире звуков, недоступных другим. Продолжается оно в телефоне, куда помещается большая часть волнующего подростка мира», — сказала Гришина в разговоре с «Газетой.Ru», отметив, что для подростка важно, чтобы его телефон никто не трогал, так как часто там есть «что-то очень личное». Она также добавила, что своя комната для подростка служит возможностью как побыть одному, так и исследовать свое взрослеющее тело. В пубертате человек стремится к свободе и самостоятельности, поэтому родителям важно создать все условия для комфортного взросления подростка. «Признать его комнату как действительно его комнату и относится к ней соответствующе (заходить со стуком, не заходить, если он против, не наводить там свои порядки)», — рекомендует психолог. Кроме того, необходимо позволить подростку оформить свою комнату так, как нравится ему. Родители должны помочь в выборе материалов, мебели, но при этом не пытаться навязывать свое мнение, чтобы не потерять доверие со стороны подростка. Также Гришина порекомендовала обозначить реальные границы со стороны родителя так, чтобы удовлетворить обе стороны во избежание конфликтов. Это поможет и самому подростку: он поймет, как говорить с другими о том, что важно, не ломая их. Ранее психолог Ольга Годлевская объяснила, когда ни в коем случае нельзя отправлять ребенка в лагерь. Так, ребенка, который не готов вливаться в новый коллектив и имеет тревожность, не стоит отправлять в детский лагерь. Это чревато для него ухудшением психологического состояния.