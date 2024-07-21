Более 500 тысяч военных НАТО приведены в состояние повышенной готовности

22 июля 2024 в 05:50 Размер текста - 17 +

НАТО привела в состояние повышенной готовности 500 тысяч военных за 10 лет Фото: Министерство обороны Великобритании Более полумиллиона военнослужащих НАТО находятся в режиме повышенной готовности, начиная с 2014 года. Об этом заявила представитель альянса Фарах Дахлалла. «Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности», — сообщила Дахлалла в интервью CNN. По ее словам, с 2014 года военно-политический блок претерпел самую значительную трансформацию в коллективной обороне. Запад готовится к конфликту с РФ быстрее, чем многие думают, считает президент Сербии Александар Вучич. В частности, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус считает, что Германия должна нарастить бюджет из-за угрозы войны с РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более полумиллиона военнослужащих НАТО находятся в режиме повышенной готовности, начиная с 2014 года. Об этом заявила представитель альянса Фарах Дахлалла. «Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности», — сообщила Дахлалла в интервью CNN. По ее словам, с 2014 года военно-политический блок претерпел самую значительную трансформацию в коллективной обороне. Запад готовится к конфликту с РФ быстрее, чем многие думают, считает президент Сербии Александар Вучич. В частности, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус считает, что Германия должна нарастить бюджет из-за угрозы войны с РФ.