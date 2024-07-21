21 июля 2024

Более 500 тысяч военных НАТО приведены в состояние повышенной готовности

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Вооруженные силы Великобритании. stock, десант, военные, нато, наемник,  stock
НАТО привела в состояние повышенной готовности 500 тысяч военных за 10 лет Фото:

Более полумиллиона военнослужащих НАТО находятся в режиме повышенной готовности, начиная с 2014 года. Об этом заявила представитель альянса Фарах Дахлалла.

«Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности», — сообщила Дахлалла в интервью CNN. По ее словам, с 2014 года военно-политический блок претерпел самую значительную трансформацию в коллективной обороне.

Запад готовится к конфликту с РФ быстрее, чем многие думают, считает президент Сербии Александар Вучич. В частности, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус считает, что Германия должна нарастить бюджет из-за угрозы войны с РФ.

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Более полумиллиона военнослужащих НАТО находятся в режиме повышенной готовности, начиная с 2014 года. Об этом заявила представитель альянса Фарах Дахлалла. «Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности», — сообщила Дахлалла в интервью CNN. По ее словам, с 2014 года военно-политический блок претерпел самую значительную трансформацию в коллективной обороне. Запад готовится к конфликту с РФ быстрее, чем многие думают, считает президент Сербии Александар Вучич. В частности, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус считает, что Германия должна нарастить бюджет из-за угрозы войны с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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