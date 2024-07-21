Более полумиллиона военнослужащих НАТО находятся в режиме повышенной готовности, начиная с 2014 года. Об этом заявила представитель альянса Фарах Дахлалла.
«Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности», — сообщила Дахлалла в интервью CNN. По ее словам, с 2014 года военно-политический блок претерпел самую значительную трансформацию в коллективной обороне.
Запад готовится к конфликту с РФ быстрее, чем многие думают, считает президент Сербии Александар Вучич. В частности, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус считает, что Германия должна нарастить бюджет из-за угрозы войны с РФ.
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