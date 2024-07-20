Глава Минобороны Германии начал готовиться к войне с Россией

Глава МО ФРГ Писториус: Германия должна нарастить бюджет из-за угрозы войны с РФ

20 июля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Германия видит военную угрозу со стороны России, заявил Писториус Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил мнение о необходимости значительного увеличения военного бюджета страны в свете реальной угрозы со стороны России. Он настаивает на том, что предложенного увеличения бюджета на 2025 год недостаточно для обеспечения должной обороноспособности Германии. «Я продолжаю выступать за то, чтобы бундесвер получил необходимые деньги <…> Мы имеем дело не с воображаемой угрозой, иллюзией или антиутопией», — заявил Писториус Tagesspiegel , подчеркивая серьезность восприятия российской угрозы. Министр обороны отметил, что целью увеличения финансирования является не только подготовка к возможным угрозам, но и сдерживание потенциального агрессора в лице России. Россия неоднократно выражала свою позицию о нежелании вступать в конфликт со странами НАТО. В 2023 году российский президент Владимир Путин заявил, что РФ не собирается воевать с Европой и нападать на государства Североатлантического альянса. По его мнению, заявления США и НАТО о возможной агрессии со стороны России необходимы, чтобы побудить западные страны платить деньги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил мнение о необходимости значительного увеличения военного бюджета страны в свете реальной угрозы со стороны России. Он настаивает на том, что предложенного увеличения бюджета на 2025 год недостаточно для обеспечения должной обороноспособности Германии. «Я продолжаю выступать за то, чтобы бундесвер получил необходимые деньги <…> Мы имеем дело не с воображаемой угрозой, иллюзией или антиутопией», — заявил Писториус Tagesspiegel, подчеркивая серьезность восприятия российской угрозы. Министр обороны отметил, что целью увеличения финансирования является не только подготовка к возможным угрозам, но и сдерживание потенциального агрессора в лице России. Россия неоднократно выражала свою позицию о нежелании вступать в конфликт со странами НАТО. В 2023 году российский президент Владимир Путин заявил, что РФ не собирается воевать с Европой и нападать на государства Североатлантического альянса. По его мнению, заявления США и НАТО о возможной агрессии со стороны России необходимы, чтобы побудить западные страны платить деньги.