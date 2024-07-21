Тюменских водителей предупредили об опасности на федеральной трассе

Водителей просят быть крайне внимательными
На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск наблюдается туман и плохая видимость, что несет опасность для водителей. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ Тюменской области.
«Внимание: на федеральных автодорогах сложные погодные условия, туман и плохая видимость. Наиболее сложная обстановка на 302-ом километре трассы Тюмень — Ишим — Омск», — сообщили в ведомстве.
Речь идет об участке, расположенном в Ишимском районе области. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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