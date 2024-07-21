21 июля 2024
20 июля 2024
19 июля 2024

Тюменских водителей предупредили об опасности на федеральной трассе

На трассе из Тюмени в Омск в Ишимском районе туман и плохая видимость
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей просят быть крайне внимательными
Водителей просят быть крайне внимательными Фото:

На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск наблюдается туман и плохая видимость, что несет опасность для водителей. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ Тюменской области.

«Внимание: на федеральных автодорогах сложные погодные условия, туман и плохая видимость. Наиболее сложная обстановка на 302-ом километре трассы Тюмень — Ишим — Омск», — сообщили в ведомстве.

Речь идет об участке, расположенном в Ишимском районе области. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск наблюдается туман и плохая видимость, что несет опасность для водителей. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ Тюменской области. «Внимание: на федеральных автодорогах сложные погодные условия, туман и плохая видимость. Наиболее сложная обстановка на 302-ом километре трассы Тюмень — Ишим — Омск», — сообщили в ведомстве. Речь идет об участке, расположенном в Ишимском районе области. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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