Синоптики объяснили непогоду в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, конвекционными потоками. Видео опасного явления показали метеорологи Челябинского метеоцентра.
«Новая порция дождей с конвективными явлениями промчалась через Магниторовск в северо-восточном направлении. Метеостанция зафиксировала сильный ливень более 41 мм в час, град диаметром 17 мм и шквалистый порыв ветра 20 метров в секунду», — уточнили синоптики.
Ранее URA.RU сообщало о сильном ливне с градом, который накрыл Магнитогорск днем 22 июля. Синоптики предупреждали о том, что в регион пришла череда циклонов.
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