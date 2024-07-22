Синоптики показали, как сформировался ливень с градом в Магнитогорске. Видео

Формирование ливня с градом в Магнитогорске записали метеорологи
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Метеорологи показали, как сформировался ливень с градом Фото:

Синоптики объяснили непогоду в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, конвекционными потоками. Видео опасного явления показали метеорологи Челябинского метеоцентра.

«Новая порция дождей с конвективными явлениями промчалась через Магниторовск в северо-восточном направлении. Метеостанция зафиксировала сильный ливень более 41 мм в час, град диаметром 17 мм и шквалистый порыв ветра 20 метров в секунду», — уточнили синоптики.

Ранее URA.RU сообщало о сильном ливне с градом, который накрыл Магнитогорск днем 22 июля. Синоптики предупреждали о том, что в регион пришла череда циклонов.

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Синоптики объяснили непогоду в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, конвекционными потоками. Видео опасного явления показали метеорологи Челябинского метеоцентра. «Новая порция дождей с конвективными явлениями промчалась через Магниторовск в северо-восточном направлении. Метеостанция зафиксировала сильный ливень более 41 мм в час, град диаметром 17 мм и шквалистый порыв ветра 20 метров в секунду», — уточнили синоптики. Ранее URA.RU сообщало о сильном ливне с градом, который накрыл Магнитогорск днем 22 июля. Синоптики предупреждали о том, что в регион пришла череда циклонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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