22 июля 2024

В ХМАО назначили двух новых судей

© Служба новостей «URA.RU»
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В арбитражном суде ХМАО и городском суде Нижневартовска назначили новых судей
В арбитражном суде ХМАО и городском суде Нижневартовска назначили новых судей Фото:

В арбитражном суде ХМАО и Нижневартовском городском назначили новых судей. Ими стали Наталия Ловецкая и Юлия Генрихс соответственно, указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. 

«Назначить на шестилетний срок полномочий в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре судьей нижневартовского городского суда Генрихс Юлию Николаевну. Судьей арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Ловецкую Наталию Евгеньевну», — гласит текст указа.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО назначили трех новых судей в города ХМАО. Новые назначения случились в Нижневартовском и Нефтеюганском районных судах и в городском суде Сургута.

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В арбитражном суде ХМАО и Нижневартовском городском назначили новых судей. Ими стали Наталия Ловецкая и Юлия Генрихс соответственно, указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.  «Назначить на шестилетний срок полномочий в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре судьей нижневартовского городского суда Генрихс Юлию Николаевну. Судьей арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Ловецкую Наталию Евгеньевну», — гласит текст указа. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО назначили трех новых судей в города ХМАО. Новые назначения случились в Нижневартовском и Нефтеюганском районных судах и в городском суде Сургута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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