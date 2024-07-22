В ХМАО назначили двух новых судей

В арбитражном суде ХМАО и Нижневартовском городском назначили новых судей. Ими стали Наталия Ловецкая и Юлия Генрихс соответственно, указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.
«Назначить на шестилетний срок полномочий в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре судьей нижневартовского городского суда Генрихс Юлию Николаевну. Судьей арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Ловецкую Наталию Евгеньевну», — гласит текст указа.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО назначили трех новых судей в города ХМАО. Новые назначения случились в Нижневартовском и Нефтеюганском районных судах и в городском суде Сургута.
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