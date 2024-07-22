На стажировку к полпреду Якушеву приехал боец СВО, окончивший путинскую программу

В Екатеринбург на стажировку приехал участник программы «Время героев» Загайнов

23 июля 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Александр Загайнов будет постигать азы муниципальной и госслужбы три месяца (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Участник специальной военной операции Александр Загайнов, окончивший программу «Время героев», приехал на стажировку в Екатеринбург, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. В ближайшие три месяца он познакомится с работой городской администрации, свердловского правительства и самого полпредства. «Для людей военных профессий госслужба — совершенно новая сфера. Знакомство с ней должно быть максимально содержательным, с большой практической составляющей, чтобы участник познакомился с разными направлениями деятельности, почувствовал, в каком из них он может принести наибольшую пользу обществу», — прокомментировал полпред в УрФО Владимир Якушев, который стал наставником Загайнова. Четыре недели он будет изучать работу администрации Екатеринбурга — ее структуру, финансовую деятельность, изучать системы жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, транспорта и других сфер. Затем по месяцу проведет сперва на стажировке в областном правительстве, а затем в полпредстве. Александр Загайнов родился в Семипалатинске (Казахстан), закончил Новосибирское высшее военное командное училище. В зоне СВО командовал войсковой частью, подполковник. В 2023 году награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. «Время героев» — это программа по обучению участников специальной военной операции, запущенная по инициативе президента России Владимира Путина. На первый этап поступило свыше 44 тысяч заявок, при этом отобрали в первый поток всего 83 человек. Глава государства неоднократно заявлял, что бойцы ВС РФ должны стать новой элитой страны — возглавлять регионы и самые крупные предприятия. telegram-канал полпредства УрФОо Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник специальной военной операции Александр Загайнов, окончивший программу «Время героев», приехал на стажировку в Екатеринбург, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. В ближайшие три месяца он познакомится с работой городской администрации, свердловского правительства и самого полпредства. «Для людей военных профессий госслужба — совершенно новая сфера. Знакомство с ней должно быть максимально содержательным, с большой практической составляющей, чтобы участник познакомился с разными направлениями деятельности, почувствовал, в каком из них он может принести наибольшую пользу обществу», — прокомментировал полпред в УрФО Владимир Якушев, который стал наставником Загайнова. Четыре недели он будет изучать работу администрации Екатеринбурга — ее структуру, финансовую деятельность, изучать системы жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, транспорта и других сфер. Затем по месяцу проведет сперва на стажировке в областном правительстве, а затем в полпредстве. Александр Загайнов родился в Семипалатинске (Казахстан), закончил Новосибирское высшее военное командное училище. В зоне СВО командовал войсковой частью, подполковник. В 2023 году награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. «Время героев» — это программа по обучению участников специальной военной операции, запущенная по инициативе президента России Владимира Путина. На первый этап поступило свыше 44 тысяч заявок, при этом отобрали в первый поток всего 83 человек. Глава государства неоднократно заявлял, что бойцы ВС РФ должны стать новой элитой страны — возглавлять регионы и самые крупные предприятия.