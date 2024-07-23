Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки похвалил капремонт одной из старейших школ села Фершампенуаз и познакомился с преимуществами «Агрокласса». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«В школе реализуется профильное обучение. После подписания трехстороннего соглашения с компанией „Урал-Ситно“ и Южно-Уральским государственным аграрным университетом о сотрудничестве в рамках проекта „Агрокласс“ школьники принимают активное участие в практико-ориентированные семинарах, ездят на экскурсии на предприятия „Ситно“ (птицефабрику, хлебокомбинат, элеватор), а также посещают музеи и лаборатории агроуниверситета», — сообщила Текслеру директор школы Людмила Лысова. Глава региона оценил новые кабинеты для занятий и похвалил качественный капитальный ремонт.
Директор школы отметила, что возле здания был построен стадион, в рамках нацпроектов отремонтирован спортивный и актовый залы, закуплена необходимая техника, в 2020 году открылась «Точка Роста». Здесь проходят занятия по программированию, а ученики работают на 3D-принтере.
«Шефы школы — компания „Ситно“ — подарили современное оснащение кабинета химии. В 2024 году 30 обучающихся Фершампенуазской школы были трудоустроены в летний период в „Ситно“», — добавила Лысова.
Ранее Текслер в ходе рабочей поездки открыл в Агаповском районе новый селекционно-семеноводческий комплекс «Ситно». Планируемая мощность проекта — 10 тысяч тонн семян зерновых культур, которые акклиматизированы и адаптированы к южноуральской земле и погоде.
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