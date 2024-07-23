Челябинскому губернатору Текслеру рассказали преимущества «Агрокласса». Фото

Челябинский губернатор Текслер оценил капремонт школы села Фершампенуаз

23 июля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер (слева) похвалил капремонт школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки похвалил капремонт одной из старейших школ села Фершампенуаз и познакомился с преимуществами «Агрокласса». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В школе реализуется профильное обучение. После подписания трехстороннего соглашения с компанией „Урал-Ситно“ и Южно-Уральским государственным аграрным университетом о сотрудничестве в рамках проекта „Агрокласс“ школьники принимают активное участие в практико-ориентированные семинарах, ездят на экскурсии на предприятия „Ситно“ (птицефабрику, хлебокомбинат, элеватор), а также посещают музеи и лаборатории агроуниверситета», — сообщила Текслеру директор школы Людмила Лысова. Глава региона оценил новые кабинеты для занятий и похвалил качественный капитальный ремонт. Директор школы отметила, что возле здания был построен стадион, в рамках нацпроектов отремонтирован спортивный и актовый залы, закуплена необходимая техника, в 2020 году открылась «Точка Роста». Здесь проходят занятия по программированию, а ученики работают на 3D-принтере. «Шефы школы — компания „Ситно“ — подарили современное оснащение кабинета химии. В 2024 году 30 обучающихся Фершампенуазской школы были трудоустроены в летний период в „Ситно“», — добавила Лысова. Ранее Текслер в ходе рабочей поездки открыл в Агаповском районе новый селекционно-семеноводческий комплекс «Ситно». Планируемая мощность проекта — 10 тысяч тонн семян зерновых культур, которые акклиматизированы и адаптированы к южноуральской земле и погоде. Школьникам интересно заниматься в обновленных кабинетах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спортивное развитие тоже важно для подрастающего поколения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки похвалил капремонт одной из старейших школ села Фершампенуаз и познакомился с преимуществами «Агрокласса». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В школе реализуется профильное обучение. После подписания трехстороннего соглашения с компанией „Урал-Ситно“ и Южно-Уральским государственным аграрным университетом о сотрудничестве в рамках проекта „Агрокласс“ школьники принимают активное участие в практико-ориентированные семинарах, ездят на экскурсии на предприятия „Ситно“ (птицефабрику, хлебокомбинат, элеватор), а также посещают музеи и лаборатории агроуниверситета», — сообщила Текслеру директор школы Людмила Лысова. Глава региона оценил новые кабинеты для занятий и похвалил качественный капитальный ремонт. Директор школы отметила, что возле здания был построен стадион, в рамках нацпроектов отремонтирован спортивный и актовый залы, закуплена необходимая техника, в 2020 году открылась «Точка Роста». Здесь проходят занятия по программированию, а ученики работают на 3D-принтере. «Шефы школы — компания „Ситно“ — подарили современное оснащение кабинета химии. В 2024 году 30 обучающихся Фершампенуазской школы были трудоустроены в летний период в „Ситно“», — добавила Лысова. Ранее Текслер в ходе рабочей поездки открыл в Агаповском районе новый селекционно-семеноводческий комплекс «Ситно». Планируемая мощность проекта — 10 тысяч тонн семян зерновых культур, которые акклиматизированы и адаптированы к южноуральской земле и погоде.