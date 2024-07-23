В Челябинской области открылся новый семеноводческий комплекс «Ситно». Фото, видео

23 июля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Новый селекционно-семеноводческий комплекс открылся в Агаповском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Агаповском районе Челябинской области 23 июля открылся новый селекционно-семеноводческий комплекс «Ситно». Объект открыли глава региона Алексей Текслер, председатель совета директоров завода «Ситно» Павел Журавский и руководитель департамента Минсельхоза РФ Роман Некрасов, передает корреспондент URA.RU. «Мы регион — лидер в аграрно-промышленном комплексе не только в УрФО, но и в целом по отдельным направлениям в стране. Для того, чтобы подтверждать свое лидерство, нам нужны новые масштабные проекты, и сегодняшний запуск комплекса — один из них. Новый комплекс позволит нам управлять многими важными процессами: готовить зерно к посевной, добиваться роста урожайности, заниматься районированием зерна для повышения эффективности работы», — заявил Текслер. Глава региона поблагодарил руководство компании «Ситно» за реализацию проекта, который был осуществлен при поддержке федеральной госпрограммы и регионального бюджета. Общая сумма вложений превысила 620 миллинов рублей. Текслер заявил, что это в первую очередь вложение в жителей села, для которых создают рабочие места, зарплаты, возможности применить свои знания, навыки и опыт. «Мы готовы и дальше помогать развитию наших проектов в сфере аграрно-промышленного комплекса. Для нашего региона развитие села — это стратегически приоритет. Сильное село — необходимость дальнейшего развития нашего региона. Это очень важно, и позволяет нам комплексно развивать село, его социальную базу, социальную инфраструктуру», — добавил губернатор. Председатель совета директоров завода «Ситно» Павел Журавский поблагодарил губернатора региона за поддержку и отметил особую важность взаимодействия науки с сельским хозяйством, которое позволит повысить урожайность земель в южноуральских климатических условиях. Он подчеркнул, что желает уже в ближайшее время увидеть на полках магазинов результаты совместных усилий. Строительство современного семенного завода началось в 2022 году и завершилось всего за год. Планируемая мощность проекта — 10 тысяч тонн семян зерновых культур. На объекте предусмотрены линии предварительной очистки и промежуточного хранения семенного материала, семенная линия и линия протравливания в режиме полного цикла обработки, что позволит получать качественные семена, адаптированные к почвенно-климатическим особенностям российских регионов. Новый семеноводческий комплекс открылся в Агаповском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Планируемая мощность инвестиционного проекта — 10 тысяч тонн семян зерновых культур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Агаповском районе Челябинской области 23 июля открылся новый селекционно-семеноводческий комплекс «Ситно». Объект открыли глава региона Алексей Текслер, председатель совета директоров завода «Ситно» Павел Журавский и руководитель департамента Минсельхоза РФ Роман Некрасов, передает корреспондент URA.RU. «Мы регион — лидер в аграрно-промышленном комплексе не только в УрФО, но и в целом по отдельным направлениям в стране. Для того, чтобы подтверждать свое лидерство, нам нужны новые масштабные проекты, и сегодняшний запуск комплекса — один из них. Новый комплекс позволит нам управлять многими важными процессами: готовить зерно к посевной, добиваться роста урожайности, заниматься районированием зерна для повышения эффективности работы», — заявил Текслер. Глава региона поблагодарил руководство компании «Ситно» за реализацию проекта, который был осуществлен при поддержке федеральной госпрограммы и регионального бюджета. Общая сумма вложений превысила 620 миллинов рублей. Текслер заявил, что это в первую очередь вложение в жителей села, для которых создают рабочие места, зарплаты, возможности применить свои знания, навыки и опыт. «Мы готовы и дальше помогать развитию наших проектов в сфере аграрно-промышленного комплекса. Для нашего региона развитие села — это стратегически приоритет. Сильное село — необходимость дальнейшего развития нашего региона. Это очень важно, и позволяет нам комплексно развивать село, его социальную базу, социальную инфраструктуру», — добавил губернатор. Председатель совета директоров завода «Ситно» Павел Журавский поблагодарил губернатора региона за поддержку и отметил особую важность взаимодействия науки с сельским хозяйством, которое позволит повысить урожайность земель в южноуральских климатических условиях. Он подчеркнул, что желает уже в ближайшее время увидеть на полках магазинов результаты совместных усилий. Строительство современного семенного завода началось в 2022 году и завершилось всего за год. Планируемая мощность проекта — 10 тысяч тонн семян зерновых культур. На объекте предусмотрены линии предварительной очистки и промежуточного хранения семенного материала, семенная линия и линия протравливания в режиме полного цикла обработки, что позволит получать качественные семена, адаптированные к почвенно-климатическим особенностям российских регионов.