Кухарук поставил задачу подчиненным по тушению лесных пожаров в ХМАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук провел заседание оперативного штаба Югры, на котором обозначил подчиненным приоритеты при тушении лесных пожаров. Он подчеркнул, что необходимо своевременно реагировать на источники риска, которые возникают вблизи жилых районов, предприятий и нефтяных объектов.
«Главная задача — оперативно реагировать на угрозы, которые могут возникать рядом с населенными пунктами и объектами экономики. В целом, наши огнеборцы действуют оперативно и слаженно, справляясь в первые же сутки с 80% пожаров», — отметил Кухарук на совещании. О результатах заседания он написал в своем telegram-канале.
Врио главы Югры сообщил, что в настоящее время в регионе ликвидируют два лесных пожара: в Советском и Сургутском районах площадью в 0,8 гектар. Департамент недропользования убежден, что возгорания потушат до конца суток.
Кухарук дал указание руководителям муниципальных образований и начальникам соответствующих ведомств лично контролировать проведение мероприятий для профилактики пожаров. Органам правопорядка поручено активно выявлять нарушителей, используя в том числе системы видеонаблюдения.
Ранее URA.RU писало, что на первом заседании Правительства Кухарук заслушал доклады по текущей оперативной обстановке с паводком и лесными пожарами. Отчеты представили заместители губернатора и главы муниципалитетов.
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