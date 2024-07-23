23 июля 2024

При росте цен на бензин власти РФ вновь введут запрет на экспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Предполагается, что в августе действие эмбарго на бензин возобновится
Предполагается, что в августе действие эмбарго на бензин возобновится Фото:

В этом году правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина с марта по август, но мера была приостановлена с 20 мая по июль. Вице-премьер Александр Новак предположил, что в августе действие эмбарго возобновится.

«Мы исходим из обеспечения спроса внутреннего рынка в первую очередь. Если мы увидим, что в сентябре потребуется продолжить запрет поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято»,— приводит «Коммерсант» заявление Новака.

Также в случае резкого роста стоимости дизтоплива правительство рассматривает вариант запрета на его экспорт. В этом году ограничения вводились пока только в отношении бензина.  

Российская нефть марки Urals уже ровно год непрерывно торгуется дороже западного потолка цен $60. Изначально недружественные государства намеревались лишить Москву прибыли от продажи энергоресурса. Введённые в декабре 2022-го ограничения США и Европы на первых порах привели к резкому удешевлению сырья из РФ, но уже в июле 2023-го котировки превысили установленный лимит, пишет RT.

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В этом году правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина с марта по август, но мера была приостановлена с 20 мая по июль. Вице-премьер Александр Новак предположил, что в августе действие эмбарго возобновится. «Мы исходим из обеспечения спроса внутреннего рынка в первую очередь. Если мы увидим, что в сентябре потребуется продолжить запрет поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято»,— приводит «Коммерсант» заявление Новака. Также в случае резкого роста стоимости дизтоплива правительство рассматривает вариант запрета на его экспорт. В этом году ограничения вводились пока только в отношении бензина.   Российская нефть марки Urals уже ровно год непрерывно торгуется дороже западного потолка цен $60. Изначально недружественные государства намеревались лишить Москву прибыли от продажи энергоресурса. Введённые в декабре 2022-го ограничения США и Европы на первых порах привели к резкому удешевлению сырья из РФ, но уже в июле 2023-го котировки превысили установленный лимит, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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