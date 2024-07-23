При росте цен на бензин власти РФ вновь введут запрет на экспорт

В этом году правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина с марта по август, но мера была приостановлена с 20 мая по июль. Вице-премьер Александр Новак предположил, что в августе действие эмбарго возобновится.
«Мы исходим из обеспечения спроса внутреннего рынка в первую очередь. Если мы увидим, что в сентябре потребуется продолжить запрет поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято»,— приводит «Коммерсант» заявление Новака.
Также в случае резкого роста стоимости дизтоплива правительство рассматривает вариант запрета на его экспорт. В этом году ограничения вводились пока только в отношении бензина.
Российская нефть марки Urals уже ровно год непрерывно торгуется дороже западного потолка цен $60. Изначально недружественные государства намеревались лишить Москву прибыли от продажи энергоресурса. Введённые в декабре 2022-го ограничения США и Европы на первых порах привели к резкому удешевлению сырья из РФ, но уже в июле 2023-го котировки превысили установленный лимит, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.