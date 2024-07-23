23 июля 2024

На важной трассе Тюменской области ограничат движение

В Тюменской области из-за дорожных работ ограничат движение на трассе до Омска
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение будет действовать всю ночь с 25 на 26 июля
Ограничение будет действовать всю ночь с 25 на 26 июля Фото:

В Тюменской области в районе Богандинского на несколько часов ограничат движение. Об этом в своем telegram-канале сообщает «Уралуправтодор».

«Внимание! На 38-м километре автодороге Р-402 38 (ж/д переезд возле поселка Богандинский) с 20:00 25.07.2024 по 07:00 26.07.2024 будут проводиться дорожные работы. Будет организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.

«Уралуправтодор» также сообщает, что дорожные работы проводятся на 163-м километре трассы. На этом участке также действуют ограничения.

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В Тюменской области в районе Богандинского на несколько часов ограничат движение. Об этом в своем telegram-канале сообщает «Уралуправтодор». «Внимание! На 38-м километре автодороге Р-402 38 (ж/д переезд возле поселка Богандинский) с 20:00 25.07.2024 по 07:00 26.07.2024 будут проводиться дорожные работы. Будет организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении. «Уралуправтодор» также сообщает, что дорожные работы проводятся на 163-м километре трассы. На этом участке также действуют ограничения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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