На важной трассе Тюменской области ограничат движение

Ограничение будет действовать всю ночь с 25 на 26 июля
В Тюменской области в районе Богандинского на несколько часов ограничат движение. Об этом в своем telegram-канале сообщает «Уралуправтодор».
«Внимание! На 38-м километре автодороге Р-402 38 (ж/д переезд возле поселка Богандинский) с 20:00 25.07.2024 по 07:00 26.07.2024 будут проводиться дорожные работы. Будет организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.
«Уралуправтодор» также сообщает, что дорожные работы проводятся на 163-м километре трассы. На этом участке также действуют ограничения.
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