Руководство базы на озере «Кумкуль» в конфликте винит семью из Челябинска

На базе «На волне» ответили на возмущение челябинской семьи по поводу их испорченного отдыха. По версии администрации, дома на базе снимают тихие люди и закона о тишине никто не нарушал. Об этом 24 июля сообщил директор базы «На волне» Леонид Новиков.
«Я пошел спать, стоял на крылечке, в 23 часа был салют. Если даже отталкиваться от каких-то норм, нарушений норм никаких не было. У нас имеют право люди запускать салют в 11 вечера, причем запуск салюта длился ровно 20 секунд. Отдыхающие взяли его, вышли на пляж, запустили его и снова ушли к своему домику. После этого, наверное, люди сидели возле домика, тихонько слушали музыку», — рассказал Новиков, сообщает издание «74.ру».
По словам директора базы, вопросов к запуску салюта не было ни у одной компании, отдыхавшей в тот момент. Руководство винит в скандале главу семьи, который пожаловался на шум.
«Мы с женой делали обход базы вечером, а он с отверткой в руках вскрыл наш домик. У меня там стройка идет — все домики закрыты, там инструменты лежат. Человек вскрыл домик и украл там простынь, человек обещал: „Конец твоему бизнесу“. Это он прямо при полиции говорил. Человек поссорился со всеми отдыхающими, и только благодаря мне ему ноги не вырвали ночью. Он выложил какие-то фотки, что в 10 вечера люди стоят, жарят мясо и смеются около мангала,» — поделился директор турбазы, сообщает издание «74.ру».
Ранее семейный отдых на базе «На волне» в Аргаяшском районе закончился вызовом полиции для челябинцев. Семья с двумя маленькими детьми рассчитывала на тихий отдых, отдала за неделю 48 тысяч рублей, но к выходным приехали шумные компании, распивающие спиртное и запускающие феерверки. Семья решила не проводить выходные на базе и уехать, при этом возвращать деньги на базе отказались.
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