24 июля 2024

В ХМАО женщина ходила в кафе в трусах и приставала к подросткам

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка приставала к подросткам во "Вкусно и точка"
Югорчанка приставала к подросткам во "Вкусно и точка" Фото:

Подростки Нижневартовска (ХМАО) пожаловались на женщину, которая приставала к ним в кафе быстрого питания «Вкусно и точка». Она была прозрачной накидке, под которую надела только футболку и трусы.

«Сегодня в кафе „Вкусно и точка ‚, которое находится возле Грин Парка, пришла женщина в неадекватном состоянии и лезла к нам. Предлагала несовершеннолетнему парню интим, рассказывала, как работает в эскорте и предлагала нам там работать. Одета была обнаженно. Футболка, трусы и прозрачная накидка, колено в крови‘, — написала очевидеца в telegram-канале ‚Типичный краб Нижневартовск‘.

Помимо этого она украла зарядку у одной из девочек и попыталась уехать на чужой машине. Когда владелица устройства попросила его отдать, югорчанка чуть не ударила ее и постоянно кричала матом.

URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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Подростки Нижневартовска (ХМАО) пожаловались на женщину, которая приставала к ним в кафе быстрого питания «Вкусно и точка». Она была прозрачной накидке, под которую надела только футболку и трусы. «Сегодня в кафе „Вкусно и точка ‚, которое находится возле Грин Парка, пришла женщина в неадекватном состоянии и лезла к нам. Предлагала несовершеннолетнему парню интим, рассказывала, как работает в эскорте и предлагала нам там работать. Одета была обнаженно. Футболка, трусы и прозрачная накидка, колено в крови‘, — написала очевидеца в telegram-канале ‚Типичный краб Нижневартовск‘. Помимо этого она украла зарядку у одной из девочек и попыталась уехать на чужой машине. Когда владелица устройства попросила его отдать, югорчанка чуть не ударила ее и постоянно кричала матом. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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