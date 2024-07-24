В ХМАО женщина ходила в кафе в трусах и приставала к подросткам

Подростки Нижневартовска (ХМАО) пожаловались на женщину, которая приставала к ним в кафе быстрого питания «Вкусно и точка». Она была прозрачной накидке, под которую надела только футболку и трусы.
«Сегодня в кафе „Вкусно и точка ‚, которое находится возле Грин Парка, пришла женщина в неадекватном состоянии и лезла к нам. Предлагала несовершеннолетнему парню интим, рассказывала, как работает в эскорте и предлагала нам там работать. Одета была обнаженно. Футболка, трусы и прозрачная накидка, колено в крови‘, — написала очевидеца в telegram-канале ‚Типичный краб Нижневартовск‘.
Помимо этого она украла зарядку у одной из девочек и попыталась уехать на чужой машине. Когда владелица устройства попросила его отдать, югорчанка чуть не ударила ее и постоянно кричала матом.
URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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