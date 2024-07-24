Развлечения Культура Продюсер писателя Алексея Иванова анонсировала дату выхода нового романа Новый роман «Вегетация» Алексея Иванова выйдет осень 2024 года 25 июля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 + Алексей Иванов пока дорабатывает роман Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Писатель Алексей Иванов (окончил УрГУ, ныне Уральский федеральный университет) выпустит новый роман под названием «Вегетация». Об этом рассказала продюсер писателя Юлия Зайцева. «Сейчас он заканчивает работу над ним. Книга выйдет осенью в одном из крупных издательств», — написала Зайцева в своем telegram-канале. Ранее продюсер Иванова упоминала, что писатель работает над новым произведением. По мнению Зайцевой, в нем автор должен раскрыться с неожиданной для читателей стороны, а сюжет будет напоминать компьютерную игру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Писатель Алексей Иванов (окончил УрГУ, ныне Уральский федеральный университет) выпустит новый роман под названием «Вегетация». Об этом рассказала продюсер писателя Юлия Зайцева. «Сейчас он заканчивает работу над ним. Книга выйдет осенью в одном из крупных издательств», — написала Зайцева в своем telegram-канале. Ранее продюсер Иванова упоминала, что писатель работает над новым произведением. По мнению Зайцевой, в нем автор должен раскрыться с неожиданной для читателей стороны, а сюжет будет напоминать компьютерную игру. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям