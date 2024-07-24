Продюсер писателя Алексея Иванова анонсировала дату выхода нового романа

Алексей Иванов пока дорабатывает роман
Писатель Алексей Иванов (окончил УрГУ, ныне Уральский федеральный университет) выпустит новый роман под названием «Вегетация». Об этом рассказала продюсер писателя Юлия Зайцева.
«Сейчас он заканчивает работу над ним. Книга выйдет осенью в одном из крупных издательств», — написала Зайцева в своем telegram-канале.
Ранее продюсер Иванова упоминала, что писатель работает над новым произведением. По мнению Зайцевой, в нем автор должен раскрыться с неожиданной для читателей стороны, а сюжет будет напоминать компьютерную игру.
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