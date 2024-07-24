24 июля 2024

Продюсер писателя Алексея Иванова анонсировала дату выхода нового романа

Новый роман «Вегетация» Алексея Иванова выйдет осень 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Творческая встреча с писателем Алексеем Ивановым. Екатеринбург, иванов алексей
Алексей Иванов пока дорабатывает роман Фото:

Писатель Алексей Иванов (окончил УрГУ, ныне Уральский федеральный университет) выпустит новый роман под названием «Вегетация». Об этом рассказала продюсер писателя Юлия Зайцева.

«Сейчас он заканчивает работу над ним. Книга выйдет осенью в одном из крупных издательств», — написала Зайцева в своем telegram-канале.

Ранее продюсер Иванова упоминала, что писатель работает над новым произведением. По мнению Зайцевой, в нем автор должен раскрыться с неожиданной для читателей стороны, а сюжет будет напоминать компьютерную игру.

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Писатель Алексей Иванов (окончил УрГУ, ныне Уральский федеральный университет) выпустит новый роман под названием «Вегетация». Об этом рассказала продюсер писателя Юлия Зайцева. «Сейчас он заканчивает работу над ним. Книга выйдет осенью в одном из крупных издательств», — написала Зайцева в своем telegram-канале. Ранее продюсер Иванова упоминала, что писатель работает над новым произведением. По мнению Зайцевой, в нем автор должен раскрыться с неожиданной для читателей стороны, а сюжет будет напоминать компьютерную игру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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