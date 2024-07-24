Свердловский завод ищет сотрудников на зарплаты от 155 тысяч рублей

25 июля 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Завод производит продукцию из магниевых сплавов Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Каменск-Уральский металлургический завод» (Свердловская область) ищет руководителя информационной безопасности, кандидату предлагают заработную плату от 155 тысяч рублей, что больше среднемесячной зарплаты в регионе на 119% (70,7 тысяч рублей, по данным Свердловскстата). В июле завод опубликовал 103 вакансии, сведения об этом опубликованы на сайте hh.ru. В задачи руководителя информационной безопасности входит контроль рисков, разработка моделей угроз, контроль за действиями в корпоративной сети. Кровельщикам на предприятии предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей, кандидат должен иметь опыт работы по профессии. Занятость для данной вакансии сезонная, работник будет ремонтировать крыши производственных цехов. Инженерам-конструкторам готовы платить от 80,4 тысяч рублей, экономистам от 70 тысяч рублей, слесарям от 53,4 тысяч рублей. ПАО «КУМЗ» производит продукцию глубокой переработки из алюминия, магниевых сплавов, которая отвечает запросам аэрокосмического и нефтегазовых комплексов, судостроения, атомной энергетики и других отраслей. Завод основан в 1944 году. Ранее URA.RU рассказывало, что АО НПО автоматики ищет 93 новых специалистов. Инженерам-программистам там готовы платить до 250 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Каменск-Уральский металлургический завод» (Свердловская область) ищет руководителя информационной безопасности, кандидату предлагают заработную плату от 155 тысяч рублей, что больше среднемесячной зарплаты в регионе на 119% (70,7 тысяч рублей, по данным Свердловскстата). В июле завод опубликовал 103 вакансии, сведения об этом опубликованы на сайте hh.ru. В задачи руководителя информационной безопасности входит контроль рисков, разработка моделей угроз, контроль за действиями в корпоративной сети. Кровельщикам на предприятии предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей, кандидат должен иметь опыт работы по профессии. Занятость для данной вакансии сезонная, работник будет ремонтировать крыши производственных цехов. Инженерам-конструкторам готовы платить от 80,4 тысяч рублей, экономистам от 70 тысяч рублей, слесарям от 53,4 тысяч рублей. ПАО «КУМЗ» производит продукцию глубокой переработки из алюминия, магниевых сплавов, которая отвечает запросам аэрокосмического и нефтегазовых комплексов, судостроения, атомной энергетики и других отраслей. Завод основан в 1944 году. Ранее URA.RU рассказывало, что АО НПО автоматики ищет 93 новых специалистов. Инженерам-программистам там готовы платить до 250 тысяч рублей.