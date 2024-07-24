В Сургуте запустили первый проект КРТ. Фото

«Брусника» запустила проект комплексного развития территории в Сургуте

25 июля 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Сдача первого дома проекта КРТ в Сургуте планируется в 2027 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) начали реализовывать первый проект комплексного развития территории. Застройщик «Брусника» переселил 50 семей из аварийного жилья и теперь после сноса непригодных для жизни деревяшек намерен построить в границах улиц Марии Поливановой, Артема, переулка Кедрового жилого квартала «Нефть». Об этом с презентации проекта в Сургуте передает корреспондент URA.RU.



«Мы используем КРТ — это современный и эффективный механизм для обновления городской среды. В проекте подобрали индивидуальные решения для пятидесяти домохозяйств. Тридцать из них реализовали с помощью риэлторского сообщества. Двадцать объектов мы передали в социальный найм. Причем выбирали эти объекты не на окраине города, а в развитых микрорайонах с хорошей инфраструктурой. Мы снесли девять объектов в аварийном состоянии. После ввода мы передадим 500 квадратных метров жилья в муниципалитет. Мы не допустили ни одного судебного изъятия, мы договорились со всеми», — рассказал директор «Брусники» в Сургуте Тимур Гафаров.



Жилой квартал в Сургуте включает четыре дома от семи до девяти этажей с одной акцентной башней в 17 этажей. В рамках проекта комплексного развития территории «Брусника» построит и новые инженерные сети. Они проектируются с большим запасом мощности и рассчитаны на активное развитие одного из первых микрорайонов Сургута — НГДУ. Кроме того, застройщик произведет реконструкцию дороги на улице Артема — оборудует ее ливневкой, обустроит парковочные места, произведет озеленение вдоль автомагистрали. Сдача первого дома запланирована на конец 2027. «Брусника» запустила проект комплексного развития территории в Сургуте Фото предоставлено пресс-службой компании «Брусника» Жилой квартал в Сургуте включает четыре дома с одной акцентной башней в 17 этажей Фото предоставлено пресс-службой компании «Брусника» На территории квартала будут расти многолетние деревья Фото предоставлено пресс-службой компании «Брусника» Директор «Брусники» в Сургуте Тимур Гафаров презентовал проект КРТ Фото предоставлено пресс-службой компании «Брусника» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте (ХМАО) начали реализовывать первый проект комплексного развития территории. Застройщик «Брусника» переселил 50 семей из аварийного жилья и теперь после сноса непригодных для жизни деревяшек намерен построить в границах улиц Марии Поливановой, Артема, переулка Кедрового жилого квартала «Нефть». Об этом с презентации проекта в Сургуте передает корреспондент URA.RU. «Мы используем КРТ — это современный и эффективный механизм для обновления городской среды. В проекте подобрали индивидуальные решения для пятидесяти домохозяйств. Тридцать из них реализовали с помощью риэлторского сообщества. Двадцать объектов мы передали в социальный найм. Причем выбирали эти объекты не на окраине города, а в развитых микрорайонах с хорошей инфраструктурой. Мы снесли девять объектов в аварийном состоянии. После ввода мы передадим 500 квадратных метров жилья в муниципалитет. Мы не допустили ни одного судебного изъятия, мы договорились со всеми», — рассказал директор «Брусники» в Сургуте Тимур Гафаров. Жилой квартал в Сургуте включает четыре дома от семи до девяти этажей с одной акцентной башней в 17 этажей. В рамках проекта комплексного развития территории «Брусника» построит и новые инженерные сети. Они проектируются с большим запасом мощности и рассчитаны на активное развитие одного из первых микрорайонов Сургута — НГДУ. Кроме того, застройщик произведет реконструкцию дороги на улице Артема — оборудует ее ливневкой, обустроит парковочные места, произведет озеленение вдоль автомагистрали. Сдача первого дома запланирована на конец 2027.