Автомобилист из ХМАО отсудил миллион рублей у владельца сбитой им лошади

Водитель иномарки из ХМАО выиграл дело у владельца лошади, из-за которой произошло дорожно-транспортное происшествие. Ночью животное вышло на дорогу и было сбито машиной, лошадь погибла, а машина получила повреждения.
«На автодороге произошло ДТП, участниками которого стали владелец автомобиля Mitsubishi Outlander и лошадь: в результате столкновения лошадь скончалась, принадлежащий истцу автомобиль получил механические повреждения. Решением Сургутского городского суда с ответчика в пользу истца взыскано в счет компенсации материального ущерба 992 600 рублей, судебные расходы в размере 107 890 рублей, в счет компенсации морального вреда 100 000 рублей», — указано в публикации официальной группы судов Югры в социальной сети «ВКонтакте».
Сургутский суд решил, что ответственность за ДТП должен понести владелец лошади, поскольку животное находилось в темное время суток без присмотра. Хозяйка лошади не согласилась с решением судьи и подала апелляцию. Апелляционная комиссия пересмотрела сумму компенсации и постановила выплатить автомобилисту 496 300 рублей за повреждение машины и 50 тысяч рублей за моральный вред.
Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе (ХМАО) неизвестный водитель сбил лося на трассе и скрылся. Авария произошла на автодороге «Югра».
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