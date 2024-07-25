Хинштейн предупредил о глобальном замедлении YouTube

Хинштейн: скорость загрузки YouTube на следующей неделе упадет на 70%

25 июля 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн сказал, что скорость загрузки YouTube к концу следующей недели может снизиться до 70% Фото: Роман Наумов © URA.RU К концу этой недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах упадет до 40%, а к концу следующей — на 70%. Мера коснется «десктопных» версий, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Эта мера коснется только „десктопных“ версий. Мобильную связь она пока не затронет», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Уже сейчас фиксируется ухудшение качества загрузки звука на видеохостинге YouTube. По мнению Хинштейна, это связано не только с действиями властей, но и с наплевательством самого ресурса к своей инфраструктуре. Кроме того, пользователи видеохостинга часто жалуются, что платформа становится все более некомфортной. Хинштейн подчеркнул, что происходящее — следствие антироссийской политики хостинга. Постепенно на YouTube удаляются каналы российских блогеров, журналистов, артистов и других медийных личностей, чья позиция отличается от западной. Судьба YouTube в России зависит от него самого. Если администрация хостинга не начнет соблюдать российские законы, то «ничего хорошего его здесь не ждет», добавил депутат Госдумы. Он отметил, что альтернативные площадки — Rutube, VK Видео — сейчас очень активно развиваются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К концу этой недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах упадет до 40%, а к концу следующей — на 70%. Мера коснется «десктопных» версий, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Эта мера коснется только „десктопных“ версий. Мобильную связь она пока не затронет», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Уже сейчас фиксируется ухудшение качества загрузки звука на видеохостинге YouTube. По мнению Хинштейна, это связано не только с действиями властей, но и с наплевательством самого ресурса к своей инфраструктуре. Кроме того, пользователи видеохостинга часто жалуются, что платформа становится все более некомфортной. Хинштейн подчеркнул, что происходящее — следствие антироссийской политики хостинга. Постепенно на YouTube удаляются каналы российских блогеров, журналистов, артистов и других медийных личностей, чья позиция отличается от западной. Судьба YouTube в России зависит от него самого. Если администрация хостинга не начнет соблюдать российские законы, то «ничего хорошего его здесь не ждет», добавил депутат Госдумы. Он отметил, что альтернативные площадки — Rutube, VK Видео — сейчас очень активно развиваются.