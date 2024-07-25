Хинштейн предупредил о глобальном замедлении YouTube

Хинштейн: скорость загрузки YouTube на следующей неделе упадет на 70%
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Петербургский международный экономический форум. (ПМЭФ-2024). День третий. , хинштейн александр
Александр Хинштейн сказал, что скорость загрузки YouTube к концу следующей недели может снизиться до 70% Фото:

К концу этой недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах упадет до 40%, а к концу следующей — на 70%. Мера коснется «десктопных» версий, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Эта мера коснется только „десктопных“ версий. Мобильную связь она пока не затронет», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Уже сейчас фиксируется ухудшение качества загрузки звука на видеохостинге YouTube. По мнению Хинштейна, это связано не только с действиями властей, но и с наплевательством самого ресурса к своей инфраструктуре. Кроме того, пользователи видеохостинга часто жалуются, что платформа становится все более некомфортной.

Хинштейн подчеркнул, что происходящее — следствие антироссийской политики хостинга. Постепенно на YouTube удаляются каналы российских блогеров, журналистов, артистов и других медийных личностей, чья позиция отличается от западной.

Судьба YouTube в России зависит от него самого. Если администрация хостинга не начнет соблюдать российские законы, то «ничего хорошего его здесь не ждет», добавил депутат Госдумы. Он отметил, что альтернативные площадки — Rutube, VK Видео — сейчас очень активно развиваются.

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К концу этой недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах упадет до 40%, а к концу следующей — на 70%. Мера коснется «десктопных» версий, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Эта мера коснется только „десктопных“ версий. Мобильную связь она пока не затронет», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Уже сейчас фиксируется ухудшение качества загрузки звука на видеохостинге YouTube. По мнению Хинштейна, это связано не только с действиями властей, но и с наплевательством самого ресурса к своей инфраструктуре. Кроме того, пользователи видеохостинга часто жалуются, что платформа становится все более некомфортной. Хинштейн подчеркнул, что происходящее — следствие антироссийской политики хостинга. Постепенно на YouTube удаляются каналы российских блогеров, журналистов, артистов и других медийных личностей, чья позиция отличается от западной. Судьба YouTube в России зависит от него самого. Если администрация хостинга не начнет соблюдать российские законы, то «ничего хорошего его здесь не ждет», добавил депутат Госдумы. Он отметил, что альтернативные площадки — Rutube, VK Видео — сейчас очень активно развиваются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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