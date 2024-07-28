Израиль нанес массированный удар по 15 населенным пунктам Ливана

Израильская армия нанесла удары по населённым пунктам на востоке и юге Ливана в ответ на угрозы со стороны ливанского движения "Хезболла". Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Манар". Атаковано было более 15 населенных пунктов, включая районы Баальбека и Бинт-Джбейль.
По данным ливанских источников, обстрелы со стороны Израиля затронули множество городов и вызвали значительные разрушения. Обстрел велся из тяжелой артиллерии.
Ранее израильский военно-политический кабинет предоставил полномочия премьер-министру Биньямину Нетаньяху определить метод ответа на действия «Хезболлы», которая, согласно позиции Тель-Авива, атаковал Голанские высоты. В результате этого удара погибло 12 человек.
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