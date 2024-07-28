В Челябинске затопленными остаются 18 многоквартирных домов

В Челябинске по улице Энергетиков, Кронштадтской под затопление попали 18 многоквартирных домов. Один из домов находится без водоснабжения, жителям организовали подвоз воды, сообщил на аппаратном совещании вице-мэр Астахов.
«В пятницу был организован штаб рабочей группы по ликвидации последствий подтопления. В школе № 75 развернут пункт временного размещения. Там продолжают прием заявок от населений. Желающих остаться на ночлег за выходные не было», — сообщил Астахов.
В ликвидации последствий подтопления задействовано около 100 человек и более 25 единиц техники. Кроме того, ежедневно работают 35 сотрудников социальной службы, помогающие с доставкой продуктов питания и всего необходимо. Круглосуточно работают службы спасения на воде, помогающие пострадавшим от стихии эвакуироваться и добираться до родственников.
Кроме того, на улице Барбюса усилили бригады. Это сделано с целью скорее закончить капитальный ремонт коллекторов.
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