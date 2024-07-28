28 июля 2024

В Челябинске затопленными остаются 18 многоквартирных домов

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Затоплены дома по улицам Энергетиков и Кронштадтской
Затоплены дома по улицам Энергетиков и Кронштадтской Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинске по улице Энергетиков, Кронштадтской под затопление попали 18 многоквартирных домов. Один из домов находится без водоснабжения, жителям организовали подвоз воды, сообщил на аппаратном совещании вице-мэр Астахов.

«В пятницу был организован штаб рабочей группы по ликвидации последствий подтопления. В школе № 75 развернут пункт временного размещения. Там продолжают прием заявок от населений. Желающих остаться на ночлег за выходные не было», — сообщил Астахов. 

В ликвидации последствий подтопления задействовано около 100 человек и более 25 единиц техники. Кроме того, ежедневно работают 35 сотрудников социальной службы, помогающие с доставкой продуктов питания и всего необходимо. Круглосуточно работают службы спасения на воде, помогающие пострадавшим от стихии эвакуироваться и добираться до родственников.

Кроме того, на улице Барбюса усилили бригады. Это сделано с целью скорее закончить капитальный ремонт коллекторов.

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В Челябинске по улице Энергетиков, Кронштадтской под затопление попали 18 многоквартирных домов. Один из домов находится без водоснабжения, жителям организовали подвоз воды, сообщил на аппаратном совещании вице-мэр Астахов. «В пятницу был организован штаб рабочей группы по ликвидации последствий подтопления. В школе № 75 развернут пункт временного размещения. Там продолжают прием заявок от населений. Желающих остаться на ночлег за выходные не было», — сообщил Астахов.  В ликвидации последствий подтопления задействовано около 100 человек и более 25 единиц техники. Кроме того, ежедневно работают 35 сотрудников социальной службы, помогающие с доставкой продуктов питания и всего необходимо. Круглосуточно работают службы спасения на воде, помогающие пострадавшим от стихии эвакуироваться и добираться до родственников. Кроме того, на улице Барбюса усилили бригады. Это сделано с целью скорее закончить капитальный ремонт коллекторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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