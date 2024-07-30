Прокуратура собирает у пермяков жалобы на школы и детсады

Сотрудники прокуратуры принимают звонки по будням
Прокуратура Пермского края запустила кампанию по приему жалоб на нарушения при приеме детей в школы и детские сады. Сообщить о неправомерном поведении чиновников от образования можно на «горячую линию» надзорного ведомства.
«Обо всех нарушениях в работе приемной кампании можно сообщать в прокуратуру. Соблюдение прав несовершеннолетних на образование находится на постоянном контроле надзорного ведомства», — говорится на сайте прокуратуры Прикамья.
Обращаться можно по номерам 8 (342) 217-53-25 и 8 (342) 233-56-09. Операторы работают по будням с 10 до 17 часов.
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