Прокуратура собирает у пермяков жалобы на школы и детсады

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Сотрудники прокуратуры принимают звонки по будням
Сотрудники прокуратуры принимают звонки по будням Фото:

Прокуратура Пермского края запустила кампанию по приему жалоб на нарушения при приеме детей в школы и детские сады. Сообщить о неправомерном поведении чиновников от образования можно на «горячую линию» надзорного ведомства.

«Обо всех нарушениях в работе приемной кампании можно сообщать в прокуратуру. Соблюдение прав несовершеннолетних на образование находится на постоянном контроле надзорного ведомства», — говорится на сайте прокуратуры Прикамья.

Обращаться можно по номерам 8 (342) 217-53-25 и 8 (342) 233-56-09. Операторы работают по будням с 10 до 17 часов.

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Прокуратура Пермского края запустила кампанию по приему жалоб на нарушения при приеме детей в школы и детские сады. Сообщить о неправомерном поведении чиновников от образования можно на «горячую линию» надзорного ведомства. «Обо всех нарушениях в работе приемной кампании можно сообщать в прокуратуру. Соблюдение прав несовершеннолетних на образование находится на постоянном контроле надзорного ведомства», — говорится на сайте прокуратуры Прикамья. Обращаться можно по номерам 8 (342) 217-53-25 и 8 (342) 233-56-09. Операторы работают по будням с 10 до 17 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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