Три женщины-водителя устроили массовое ДТП в Челябинске

Три женщины за рулем своих автомобилей днем 30 июля устроили массовую аварию около дома №22/1 по улице Худякова в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, одной из них потребовалась помощь врачей.
«По предварительным данным произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo, Kia Sportage и LADA Vesta, под управлением женщин 1973, 1992 и 1993 годов рождения. В результате ДТП медицинская помощь была оказана водителю автомобиля Kia Sportage», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по Челябинску.
Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства аварии. Выясняют, кто виновник произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!