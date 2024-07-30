Три женщины-водителя устроили массовое ДТП в Челябинске

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Женщины не смогли разъехаться и устроили ДТП Фото:

Три женщины за рулем своих автомобилей днем 30 июля устроили массовую аварию около дома №22/1 по улице Худякова в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, одной из них потребовалась помощь врачей.

«По предварительным данным произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo, Kia Sportage и LADA Vesta, под управлением женщин 1973, 1992 и 1993 годов рождения. В результате ДТП медицинская помощь была оказана водителю автомобиля Kia Sportage», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по Челябинску.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства аварии. Выясняют, кто виновник произошедшего.

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Три женщины за рулем своих автомобилей днем 30 июля устроили массовую аварию около дома №22/1 по улице Худякова в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, одной из них потребовалась помощь врачей. «По предварительным данным произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo, Kia Sportage и LADA Vesta, под управлением женщин 1973, 1992 и 1993 годов рождения. В результате ДТП медицинская помощь была оказана водителю автомобиля Kia Sportage», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по Челябинску. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства аварии. Выясняют, кто виновник произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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