В Нефтеюганском районе столкнулись четыре автомобиля. Водитель на Hyundai врезался в грузовик и вылетел на встречную полосу, где столкнулся еще с одним большегрузом и легковушкой.
«При совершении маневра „обгон“ [водитель] не выбрал безопасную скорость движения, допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем Volvo, в результате чего потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с транспортными средствами Isuzu и „ВАЗ“», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. ДТП произошло в 21 километре от Сургута.
Водитель Hyundai получил травмы. Также в аварии пострадал его пассажир.
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