30 июля 2024

На трассе в ХМАО произошла массовая авария с грузовиками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП попали четыре машины
В ДТП попали четыре машины Фото:

В Нефтеюганском районе столкнулись четыре автомобиля. Водитель на Hyundai врезался в грузовик и вылетел на встречную полосу, где столкнулся еще с одним большегрузом и легковушкой.

«При совершении маневра „обгон“ [водитель] не выбрал безопасную скорость движения, допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем Volvo, в результате чего потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с транспортными средствами Isuzu и „ВАЗ“», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. ДТП произошло в 21 километре от Сургута.

Водитель Hyundai получил травмы. Также в аварии пострадал его пассажир.

Водитель Hyundai и его пассажир получили травмы
Водитель Hyundai и его пассажир получили травмы
Фото:

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В Нефтеюганском районе столкнулись четыре автомобиля. Водитель на Hyundai врезался в грузовик и вылетел на встречную полосу, где столкнулся еще с одним большегрузом и легковушкой. «При совершении маневра „обгон“ [водитель] не выбрал безопасную скорость движения, допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем Volvo, в результате чего потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с транспортными средствами Isuzu и „ВАЗ“», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. ДТП произошло в 21 километре от Сургута. Водитель Hyundai получил травмы. Также в аварии пострадал его пассажир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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