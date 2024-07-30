30 июля 2024

В пермском ТРК появилось новое гастрономическое пространство. Фото

В пермском ТРК «СпеешиLove» открылся «Гастропарк»
© Служба новостей «URA.RU»
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В новом пространстве расположены корнеры с разными кухнями мира
В новом пространстве расположены корнеры с разными кухнями мира Фото:

В пермском ТРК «СпешиLove» начали работать гастрономические корнеры. Это несколько кафе с разными кухнями мира объединенные в одном пространстве. Новое место получило название «Гастропарк», рассказали URA.RU в пресс-службе ТРК.

«В пятницу, 26 июля, состоялось частичное открытие „Гастропарка“. В него входят азиатский корнер SuMo, вафельный корнер BRU и гастробар», — рассказали в пресс-службе ТРК корреспонденту агентства.

Уточняется, что количество корнеров будет пополняться. Но кто станет новым резидентом «Гастропарка», пока не сообщается.

Корнеры в простаранстве выполнены в едином стиле
Корнеры в простаранстве выполнены в едином стиле
Фото:
Первые посетители уже попробовали блюда и напитки «Гастропарка»
Первые посетители уже попробовали блюда и напитки «Гастропарка»
Фото:

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В пермском ТРК «СпешиLove» начали работать гастрономические корнеры. Это несколько кафе с разными кухнями мира объединенные в одном пространстве. Новое место получило название «Гастропарк», рассказали URA.RU в пресс-службе ТРК. «В пятницу, 26 июля, состоялось частичное открытие „Гастропарка“. В него входят азиатский корнер SuMo, вафельный корнер BRU и гастробар», — рассказали в пресс-службе ТРК корреспонденту агентства. Уточняется, что количество корнеров будет пополняться. Но кто станет новым резидентом «Гастропарка», пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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