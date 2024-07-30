В новом пространстве расположены корнеры с разными кухнями мира
В пермском ТРК «СпешиLove» начали работать гастрономические корнеры. Это несколько кафе с разными кухнями мира объединенные в одном пространстве. Новое место получило название «Гастропарк», рассказали URA.RU в пресс-службе ТРК.
«В пятницу, 26 июля, состоялось частичное открытие „Гастропарка“. В него входят азиатский корнер SuMo, вафельный корнер BRU и гастробар», — рассказали в пресс-службе ТРК корреспонденту агентства.
Уточняется, что количество корнеров будет пополняться. Но кто станет новым резидентом «Гастропарка», пока не сообщается.
Корнеры в простаранстве выполнены в едином стиле
Первые посетители уже попробовали блюда и напитки «Гастропарка»
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