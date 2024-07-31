Герой России из Екатеринбурга, лишившийся ноги на СВО, возвращается в батальон «Спарта»

Герой России из Екатеринбурга Шиковский, лишившийся ноги, возвращается на СВО

31 июля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Владимир Шиковский продолжит службу в рядах армии РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Герой России Владимир Шиковский, потерявший ногу в зоне спецоперации РФ на Украине, 3 августа вылетает в Донбасс. В беседе с журналистом URA.RU он признался, что пока не знает, выполнения каких задач от него ждут на фронте, но верит, что будет полезен и нужен своим боевым товарищам. «Меня там ждут мои друзья. Очень надеюсь, что буду полезен моего родному разведывательному батальону „Спарта“», — поделился Герой России. Шиковский также выразил благодарность за детские письма, которые придают силы на фронте: «Я прошу россиян писать нам. Особенно ценны детские письма. Когда их читаешь, чувствуешь поддержку родины и людей, которые переживают за нас». В 2022 году Владимир Шиковский был призван на военную службу и вскоре стал частью «Спарты». В мае 2023-го во время эвакуации вместе с товарищами попал в засаду и был ранен осколками, но вскоре вернулся в строй. В зимних боях под Авдеевкой Владимир показал исключительное мужество, уничтожив двух противников и выдержав два дня под непрерывным огнем. Оставшись последним живым в своей группе и не имея возможности продолжать сражение, он вызвал огонь на себя, чтобы обезопасить товарищей, и лишился части ноги. 7 декабря 2023-го Шиковскому президент РФ Владимир Путин присвоил высшую госнаграду. На тот момент ему было 26 лет. В начале марта 2024-го стало известно, что Владимира обокрали в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, где он проходил реабилитацию. Он лишился документов и почти всех денег. В проблему включался мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, взявший Шиковского под патронаж в январе. Он помог бойцу восстановить документы, а также связался с правоохранителями, чтобы отыскать преступников. Также Орлов просил главу свердловского минздрава Андрея Карлова ускорить процесс протезирования и возвращения в ряды ВС РФ. В июне мэр познакомил Шиковского с сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой. Она тоже обещала помогать военнослужащему с решением его проблем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Герой России Владимир Шиковский, потерявший ногу в зоне спецоперации РФ на Украине, 3 августа вылетает в Донбасс. В беседе с журналистом URA.RU он признался, что пока не знает, выполнения каких задач от него ждут на фронте, но верит, что будет полезен и нужен своим боевым товарищам. «Меня там ждут мои друзья. Очень надеюсь, что буду полезен моего родному разведывательному батальону „Спарта“», — поделился Герой России. Шиковский также выразил благодарность за детские письма, которые придают силы на фронте: «Я прошу россиян писать нам. Особенно ценны детские письма. Когда их читаешь, чувствуешь поддержку родины и людей, которые переживают за нас». В 2022 году Владимир Шиковский был призван на военную службу и вскоре стал частью «Спарты». В мае 2023-го во время эвакуации вместе с товарищами попал в засаду и был ранен осколками, но вскоре вернулся в строй. В зимних боях под Авдеевкой Владимир показал исключительное мужество, уничтожив двух противников и выдержав два дня под непрерывным огнем. Оставшись последним живым в своей группе и не имея возможности продолжать сражение, он вызвал огонь на себя, чтобы обезопасить товарищей, и лишился части ноги. 7 декабря 2023-го Шиковскому президент РФ Владимир Путин присвоил высшую госнаграду. На тот момент ему было 26 лет. В начале марта 2024-го стало известно, что Владимира обокрали в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, где он проходил реабилитацию. Он лишился документов и почти всех денег. В проблему включался мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, взявший Шиковского под патронаж в январе. Он помог бойцу восстановить документы, а также связался с правоохранителями, чтобы отыскать преступников. Также Орлов просил главу свердловского минздрава Андрея Карлова ускорить процесс протезирования и возвращения в ряды ВС РФ. В июне мэр познакомил Шиковского с сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой. Она тоже обещала помогать военнослужащему с решением его проблем.