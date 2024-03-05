Мэр Орлов вступился за Героя России, которого обокрали в госпитале Москвы

05 марта 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов не первый раз хлопочет о солдате, получившем тяжелое ранение на фронте Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подключился к решению проблем 26-летнего земляка — Героя России Владимира Шиковского, которого обокрали в московском госпитале имени Бурденко. Мэр попросил столичную полицию взять на контроль расследование преступления, рассказал URA.RU источник, близкий к администрации. «Также Орлов попросил руководство полиции помочь с оперативным восстановлением похищенных документов. Еще градоначальник провел консультации со свердловским министром здравоохранения Андреем Карловым с целью ускорить процесс протезирования раненого бойца, ведь он торопится вернуться на фронт уже в качестве инструктора», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что на данный момент Шиковскому уже восстановили паспорт. Солдата перевели из госпиталя в один из подмосковных санаториев, где займутся его реабилитацией. Владимира Шиковского — Героя России, потерявшего ногу в бою под Авдеевкой — обокрали в ночь на 23 февраля в госпитале имени Бурденко. Неизвестные забрали у солдата медали, документы и 80 тысяч рублей. Все это случилось, пока боец спал в палате. Поскольку мэр Екатеринбурга Орлов в январе уже хлопотал о Шиковском, он и сейчас включился в решение проблемы. Ранее чиновник брал шефство над ветераном Великой Отечественной войны Александром Агеевым. Когда 96-летнего мужчину ограбили мошенники, Орлов поручил коллегам помочь герою. В итоге преступники были найдены за несколько дней, а деньги возвращены владельцу. В январе мэр Орлов просил министра Карлова ускорить реабилитацию Шиковского — чтобы тот скорее мог исполнить мечту и вернуться на фронт Фото: предоставлено администрацией Екатеринбурга Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подключился к решению проблем 26-летнего земляка — Героя России Владимира Шиковского, которого обокрали в московском госпитале имени Бурденко. Мэр попросил столичную полицию взять на контроль расследование преступления, рассказал URA.RU источник, близкий к администрации. «Также Орлов попросил руководство полиции помочь с оперативным восстановлением похищенных документов. Еще градоначальник провел консультации со свердловским министром здравоохранения Андреем Карловым с целью ускорить процесс протезирования раненого бойца, ведь он торопится вернуться на фронт уже в качестве инструктора», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что на данный момент Шиковскому уже восстановили паспорт. Солдата перевели из госпиталя в один из подмосковных санаториев, где займутся его реабилитацией. Владимира Шиковского — Героя России, потерявшего ногу в бою под Авдеевкой — обокрали в ночь на 23 февраля в госпитале имени Бурденко. Неизвестные забрали у солдата медали, документы и 80 тысяч рублей. Все это случилось, пока боец спал в палате. Поскольку мэр Екатеринбурга Орлов в январе уже хлопотал о Шиковском, он и сейчас включился в решение проблемы. Ранее чиновник брал шефство над ветераном Великой Отечественной войны Александром Агеевым. Когда 96-летнего мужчину ограбили мошенники, Орлов поручил коллегам помочь герою. В итоге преступники были найдены за несколько дней, а деньги возвращены владельцу.