Жительницы ХМАО пострадали в ДТП большегруза с иномаркой

В Нефтеюганском районе ХМАО произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием большегруза и легкового автомобиля Volkswagen. Госавтоинспекция Югры в telegram-канале сообщила, что в аварии пострадали две женщины: водитель и пассажир легкового автомобиля.
«На автодороге Нефтеюганск — левый берег реки Обь в Нефтеюганском районе 35-летний водитель Howo, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с „Volkswagen“. В результате ДТП 55-летняя женщина — водитель Volkswagen и ее 53-летняя пассажирка получили травмы», — указано в публикации Госавтоинспекции ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе столкнулись четыре автомобиля. Водитель на Hyundai врезался в грузовик и вылетел на встречную полосу, где столкнулся еще с одним большегрузом и легковушкой.
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