31 июля 2024

Жительницы ХМАО пострадали в ДТП большегруза с иномаркой

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО большегруз спровоцировал аварию, в которой пострадали две женщины
В ХМАО большегруз спровоцировал аварию, в которой пострадали две женщины Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием большегруза и легкового автомобиля Volkswagen. Госавтоинспекция Югры в telegram-канале сообщила, что в аварии пострадали две женщины: водитель и пассажир легкового автомобиля.

«На автодороге Нефтеюганск — левый берег реки Обь в Нефтеюганском районе 35-летний водитель Howo, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с „Volkswagen“. В результате ДТП 55-летняя женщина — водитель Volkswagen и ее 53-летняя пассажирка получили травмы», — указано в публикации Госавтоинспекции ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе столкнулись четыре автомобиля. Водитель на Hyundai врезался в грузовик и вылетел на встречную полосу, где столкнулся еще с одним большегрузом и легковушкой. 

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В Нефтеюганском районе ХМАО произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием большегруза и легкового автомобиля Volkswagen. Госавтоинспекция Югры в telegram-канале сообщила, что в аварии пострадали две женщины: водитель и пассажир легкового автомобиля. «На автодороге Нефтеюганск — левый берег реки Обь в Нефтеюганском районе 35-летний водитель Howo, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с „Volkswagen“. В результате ДТП 55-летняя женщина — водитель Volkswagen и ее 53-летняя пассажирка получили травмы», — указано в публикации Госавтоинспекции ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе столкнулись четыре автомобиля. Водитель на Hyundai врезался в грузовик и вылетел на встречную полосу, где столкнулся еще с одним большегрузом и легковушкой. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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