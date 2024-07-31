31 июля 2024

В 13 тюменских заведениях посетителей кормили потенциально опасным мясом

В Тюмени 13 кафе и ресторанов уличили в закупке мяса без ветеринарных документов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Ресторан и кафе". Пермь , общепит, шашлык, бар, кафе, ресторан, мясо
Из какого мяса сделаны блюда в кафе, определить невозможно Фото:

В 13 тюменских заведениях подавали блюда с потенциально опасным мясом. Нарушения в кафе и ресторанах выявили специалисты Россельхознадзора в Тюменской области.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления установлены нарушения в деятельности 13 предприятий общественного питания. Указанные предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд, которые могут представлять угрозу здоровью людей», — сообщили в ведомстве.

В числе заведений, где выявили нарушения, оказались 13 кафе и ресторанов. В этот список вошли:

  • кафе «Duner на углях»;
  • ресторанный комплекс «Виктория»;
  • кафе «Замок дружбы»;
  • ресторан Barashka;
  • ресторан «Сербия»;
  • кафе Big and hot;
  • ресторан «Колокольниковъ»;
  • компания по продаже и доставке суши «Е»;
  • доставка суши Komilfo;
  • ресторан-трактир «Распутинский»;
  • кафе «Queen пицца»;
  • кафе Buter Bro;
  • ресторан «Айва».

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В 13 тюменских заведениях подавали блюда с потенциально опасным мясом. Нарушения в кафе и ресторанах выявили специалисты Россельхознадзора в Тюменской области. «В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления установлены нарушения в деятельности 13 предприятий общественного питания. Указанные предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд, которые могут представлять угрозу здоровью людей», — сообщили в ведомстве. В числе заведений, где выявили нарушения, оказались 13 кафе и ресторанов. В этот список вошли:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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