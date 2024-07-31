В 13 тюменских заведениях посетителей кормили потенциально опасным мясом

В 13 тюменских заведениях подавали блюда с потенциально опасным мясом. Нарушения в кафе и ресторанах выявили специалисты Россельхознадзора в Тюменской области.
«В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления установлены нарушения в деятельности 13 предприятий общественного питания. Указанные предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд, которые могут представлять угрозу здоровью людей», — сообщили в ведомстве.
В числе заведений, где выявили нарушения, оказались 13 кафе и ресторанов. В этот список вошли:
- кафе «Duner на углях»;
- ресторанный комплекс «Виктория»;
- кафе «Замок дружбы»;
- ресторан Barashka;
- ресторан «Сербия»;
- кафе Big and hot;
- ресторан «Колокольниковъ»;
- компания по продаже и доставке суши «Е»;
- доставка суши Komilfo;
- ресторан-трактир «Распутинский»;
- кафе «Queen пицца»;
- кафе Buter Bro;
- ресторан «Айва».
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