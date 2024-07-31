Сыщики задержали свердловчанина, разгромившего десятки машин. Фото

01 августа 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Сыщики задержали подозреваемого на жд-вокзале Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сыщики задержали 20-летнего парня, разгромившего более 20 автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». «??В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 158 по факту хищения денежных средств из автомобиля на улице Балакинской. Установлено более 20 эпизодов повреждения им транспортных средств, по всем фактам возбуждено административное производство по ст. 7.17 КоАП РФ (умышленное повреждение чужого имущества)», — сообщили в полиции. По версии следствия, юноша разбивал стекла машин в ночное время. Так он воровал деньги и ценные вещи. Задержать его удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Он сознался в содеянном. Задержанному 20 лет Фото: предоставлено пресс-службой тагильской полиции Парень разбивал стекла машин Фото: предоставлено пресс-службой тагильской полиции Фото: предоставлено пресс-службой тагильской полиции Из авто он воровал деньги и ценности Фото: предоставлено пресс-службой тагильской полиции Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сыщики задержали 20-летнего парня, разгромившего более 20 автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». «??В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 158 по факту хищения денежных средств из автомобиля на улице Балакинской. Установлено более 20 эпизодов повреждения им транспортных средств, по всем фактам возбуждено административное производство по ст. 7.17 КоАП РФ (умышленное повреждение чужого имущества)», — сообщили в полиции. По версии следствия, юноша разбивал стекла машин в ночное время. Так он воровал деньги и ценные вещи. Задержать его удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Он сознался в содеянном.