31 июля 2024

Сыщики задержали свердловчанина, разгромившего десятки машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург, полицейские, силовики, мвд, патруль, полиция, правопорядок
Сыщики задержали подозреваемого на жд-вокзале Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сыщики задержали 20-летнего парня, разгромившего более 20 автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

«??В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 158 по факту хищения денежных средств из автомобиля на улице Балакинской. Установлено более 20 эпизодов повреждения им транспортных средств, по всем фактам возбуждено административное производство по ст. 7.17 КоАП РФ (умышленное повреждение чужого имущества)», — сообщили в полиции.

По версии следствия, юноша разбивал стекла машин в ночное время. Так он воровал деньги и ценные вещи. Задержать его удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Он сознался в содеянном.

Задержанному 20 лет
Задержанному 20 лет
Фото:
Парень разбивал стекла машин
Парень разбивал стекла машин
Фото:
Фото:
Из авто он воровал деньги и ценности
Из авто он воровал деньги и ценности
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сыщики задержали 20-летнего парня, разгромившего более 20 автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». «??В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 158 по факту хищения денежных средств из автомобиля на улице Балакинской. Установлено более 20 эпизодов повреждения им транспортных средств, по всем фактам возбуждено административное производство по ст. 7.17 КоАП РФ (умышленное повреждение чужого имущества)», — сообщили в полиции. По версии следствия, юноша разбивал стекла машин в ночное время. Так он воровал деньги и ценные вещи. Задержать его удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Он сознался в содеянном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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