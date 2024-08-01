Кличко возложил вину за снос усадьбы Зеленских на власти Украины

01 августа 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Кличко заявил, что мэрия Киева не может по закону восстановить усадьбу Зеленских Фото: Официальный портал Киева Власти Украины виноваты в сносе усадьбы Зеленских, который произошел 20 июня 2024 года. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, добавив, что в плане закона мэрия города ничего не может в вопросе восстановления здания. «Снос усадьбы Зеленских — циничное уничтожение исторического здания его владельцем. К сожалению, у города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать», — заявил Кличко, его слова передает газета Politico . Он также обвинил украинские власти, строительные компании и правоохранителей в подрыве деятельности его администрации. Однако, по данным газеты, власти Украины перекладывают вину за снос усадьбы Зеленских на самого Кличко. По их мнению, он не способен подготовить законодательные документы, чтобы защитить архитектурные постройки. Ранее в центре Киева начался митинг против Кличко. Люди с транспарантами «Виталию пора» и скандированием «Кличко — мародер», они выразили свое недовольство из-за сноса усадьбы Зеленских. Они также призвали Виталия Кличко прекратить разрушение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Украины виноваты в сносе усадьбы Зеленских, который произошел 20 июня 2024 года. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, добавив, что в плане закона мэрия города ничего не может в вопросе восстановления здания. «Снос усадьбы Зеленских — циничное уничтожение исторического здания его владельцем. К сожалению, у города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать», — заявил Кличко, его слова передает газета Politico. Он также обвинил украинские власти, строительные компании и правоохранителей в подрыве деятельности его администрации. Однако, по данным газеты, власти Украины перекладывают вину за снос усадьбы Зеленских на самого Кличко. По их мнению, он не способен подготовить законодательные документы, чтобы защитить архитектурные постройки. Ранее в центре Киева начался митинг против Кличко. Люди с транспарантами «Виталию пора» и скандированием «Кличко — мародер», они выразили свое недовольство из-за сноса усадьбы Зеленских. Они также призвали Виталия Кличко прекратить разрушение.