08 сентября 2024

Рогов сообщил об уничтожении пункта с наемниками ВСУ под Славянском

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Уничтожен пункт дислокации боевиков ВСУ в ДНР
Уничтожен пункт дислокации боевиков ВСУ в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В подконтрольном Киеву городе Николаевка, который находится под Славянском в Донецкой Народной Республике, был уничтожен пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины. Там находились иностранные наемники. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Поступила оперативная информация об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ», — заявил Рогов РИА Новости. Как утверждается, в месте удара находились иностранные наемники. Число убитого врага уточняется. Пункт дислокации был разбит ракетным ударом и располагался в гостинице «Заря».

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В подконтрольном Киеву городе Николаевка, который находится под Славянском в Донецкой Народной Республике, был уничтожен пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины. Там находились иностранные наемники. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Поступила оперативная информация об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ», — заявил Рогов РИА Новости. Как утверждается, в месте удара находились иностранные наемники. Число убитого врага уточняется. Пункт дислокации был разбит ракетным ударом и располагался в гостинице «Заря».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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