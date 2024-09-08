Партнера сенатора Савельева обвиняют в махинациях

Делу о растрате против совладельца компании «Спецстройсервис», подконтрольной сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву, Сирина Бадрутдинова дали ход. Об этом пишет «Коммерсант».
«Делу Сирина Бадрутдинова, совладельца ООО „Спецстройсервис“, дали ход. Он находился под домашним арестом, а потом на время попал в СИЗО, откуда был освобожден решением Мосгорсуда», — говорится в статье издания. Компания связана с Савельевым, который арестован по обвинению в подготовке заказного убийства бывшего делового партнера.
В производстве центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) находится еще одно уголовное дело по обвинению в растрате подконтрольно Савельеву компании «Спецстройсервис» против Наиля Муртазина. Правда, его уголовное преследование за растрату фактически приостановлено. По версии Бадрутдинова, дело не получило развития, возможно, потому, что Савельев не заинтересован, чтобы его людей привлекли к уголовной ответственности. Тогда у следствия могли появиться вопросы и к самому сенатору.
Физиогномист Наталья Ковалева ранее заявила, что Савельев находится в очень напряженном состоянии во время оглашения решения суда о его аресте. Внешне он пытался сохранить невозмутимость, но лицо выдало его стресс и волнение, пишет RT со ссылкой на слова Ковалевой.
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Делу о растрате против совладельца компании «Спецстройсервис», подконтрольной сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву, Сирина Бадрутдинова дали ход. Об этом пишет «Коммерсант». «Делу Сирина Бадрутдинова, совладельца ООО „Спецстройсервис“, дали ход. Он находился под домашним арестом, а потом на время попал в СИЗО, откуда был освобожден решением Мосгорсуда», — говорится в статье издания. Компания связана с Савельевым, который арестован по обвинению в подготовке заказного убийства бывшего делового партнера. В производстве центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) находится еще одно уголовное дело по обвинению в растрате подконтрольно Савельеву компании «Спецстройсервис» против Наиля Муртазина. Правда, его уголовное преследование за растрату фактически приостановлено. По версии Бадрутдинова, дело не получило развития, возможно, потому, что Савельев не заинтересован, чтобы его людей привлекли к уголовной ответственности. Тогда у следствия могли появиться вопросы и к самому сенатору. Физиогномист Наталья Ковалева ранее заявила, что Савельев находится в очень напряженном состоянии во время оглашения решения суда о его аресте. Внешне он пытался сохранить невозмутимость, но лицо выдало его стресс и волнение, пишет RT со ссылкой на слова Ковалевой.