Раскрыты подробности последних дней жизни Маслякова

Телеведущий Александр Масляков последние дни жизни находился в отделении паллиативной помощи, которое размещалось в одной их столичных клиник. Об этом пишет Shot.
«Последние дни жизни телеведущего Александра Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц», — передает telegram-канал Shot. Уточняется, что рядом с ним находились его родные и близкие.
Масляков несколько лет боролся с раком легких. Полгода назад медики заявили, что лечение не дает нужного эффекта.
Сообщается, что на протяжении последних двух лет Масляков боролся с раком легких, а восемь месяцев назад врачи сообщили ему о том, что дальнейшее лечение не возымеет эффекта. Последний раз в качестве ведущего программы КВН он появлялся в эфире в 2022 году.
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