Раскрыты подробности последних дней жизни Маслякова

SHOT: последние дни Масляков провел в отделении паллиативной помощи

09 сентября 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

Последний раз Масляков появлялся в эфире в 2022 году Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Скончался ведущий КВН Александр Масляков Телеведущий Александр Масляков последние дни жизни находился в отделении паллиативной помощи, которое размещалось в одной их столичных клиник. Об этом пишет Shot. Новость по теме Знаменитые игроки КВН и звезды скорбят после смерти Маслякова: первая реакция на уход легенды ТВ «Последние дни жизни телеведущего Александра Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц», — передает telegram-канал Shot. Уточняется, что рядом с ним находились его родные и близкие. Масляков несколько лет боролся с раком легких. Полгода назад медики заявили, что лечение не дает нужного эффекта. Сообщается, что на протяжении последних двух лет Масляков боролся с раком легких, а восемь месяцев назад врачи сообщили ему о том, что дальнейшее лечение не возымеет эффекта. Последний раз в качестве ведущего программы КВН он появлялся в эфире в 2022 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущий Александр Масляков последние дни жизни находился в отделении паллиативной помощи, которое размещалось в одной их столичных клиник. Об этом пишет Shot. «Последние дни жизни телеведущего Александра Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц», — передает telegram-канал Shot. Уточняется, что рядом с ним находились его родные и близкие. Масляков несколько лет боролся с раком легких. Полгода назад медики заявили, что лечение не дает нужного эффекта. Сообщается, что на протяжении последних двух лет Масляков боролся с раком легких, а восемь месяцев назад врачи сообщили ему о том, что дальнейшее лечение не возымеет эффекта. Последний раз в качестве ведущего программы КВН он появлялся в эфире в 2022 году.