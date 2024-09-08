08 сентября 2024

Раскрыты подробности последних дней жизни Маслякова

SHOT: последние дни Масляков провел в отделении паллиативной помощи
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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых) в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, масляков александр
Последний раз Масляков появлялся в эфире в 2022 году Фото:
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Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Телеведущий Александр Масляков последние дни жизни находился в отделении паллиативной помощи, которое размещалось в одной их столичных клиник. Об этом пишет Shot.

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«Последние дни жизни телеведущего Александра Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц», — передает telegram-канал Shot. Уточняется, что рядом с ним находились его родные и близкие.

Масляков несколько лет боролся с раком легких. Полгода назад медики заявили, что лечение не дает нужного эффекта.

Сообщается, что на протяжении последних двух лет Масляков боролся с раком легких, а восемь месяцев назад врачи сообщили ему о том, что дальнейшее лечение не возымеет эффекта. Последний раз в качестве ведущего программы КВН он появлялся в эфире в 2022 году.

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Телеведущий Александр Масляков последние дни жизни находился в отделении паллиативной помощи, которое размещалось в одной их столичных клиник. Об этом пишет Shot. «Последние дни жизни телеведущего Александра Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц», — передает telegram-канал Shot. Уточняется, что рядом с ним находились его родные и близкие. Масляков несколько лет боролся с раком легких. Полгода назад медики заявили, что лечение не дает нужного эффекта. Сообщается, что на протяжении последних двух лет Масляков боролся с раком легких, а восемь месяцев назад врачи сообщили ему о том, что дальнейшее лечение не возымеет эффекта. Последний раз в качестве ведущего программы КВН он появлялся в эфире в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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