08 сентября 2024

Американский сервис для создания заметок Notion прекратил работу в России

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Notion закрыл все свои рабочие пространства в РФ (архивное фото)
Notion закрыл все свои рабочие пространства в РФ (архивное фото) Фото:

Американский сервис Notion для создания и редактирования заметок и баз данных прекратил работу в России. Как и ранее обещали в компании, отключение произошло 9 сентября.

«Сервис закрыл все рабочие пространства, идентифицированные как расположенные в России», — говорится на официальном сайте сервиса. Произошло это из-за санкций США на использование программного обеспечения в РФ.

Notion объявил об уходе из России 27 августа. В корпорации дали время до 8 сентября, чтобы выгрузить свои данные.

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Американский сервис Notion для создания и редактирования заметок и баз данных прекратил работу в России. Как и ранее обещали в компании, отключение произошло 9 сентября. «Сервис закрыл все рабочие пространства, идентифицированные как расположенные в России», — говорится на официальном сайте сервиса. Произошло это из-за санкций США на использование программного обеспечения в РФ. Notion объявил об уходе из России 27 августа. В корпорации дали время до 8 сентября, чтобы выгрузить свои данные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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