Американский сервис для создания заметок Notion прекратил работу в России

Notion закрыл все свои рабочие пространства в РФ (архивное фото)
Американский сервис Notion для создания и редактирования заметок и баз данных прекратил работу в России. Как и ранее обещали в компании, отключение произошло 9 сентября.
«Сервис закрыл все рабочие пространства, идентифицированные как расположенные в России», — говорится на официальном сайте сервиса. Произошло это из-за санкций США на использование программного обеспечения в РФ.
Notion объявил об уходе из России 27 августа. В корпорации дали время до 8 сентября, чтобы выгрузить свои данные.
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