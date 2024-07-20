В центре Киева вышли люди с транспарантами «Виталию пора» и скандированием «Кличко — мародер», выразив свое недовольство мэру города Виталию Кличко из-за сноса усадьбы Зеленских. Митингующие призвали чиновника прекратить разрушение.
«На акцию протеста собрались около тысячи человек. Они потребовали, чтобы мэр столицы прекратил разрушать Киев», — сообщает украинское издание «Общественное».
Демонстранты собрались возле здания киевского горсовета. Они держали плакаты с надписями «Хватит разрушать Киев» и «Кличко — мародер».
Как сообщало URA.RU ранее, в центре украинской столицы неизвестные снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века. Они уничтожили постройку с помощью экскаваторов. По факту сноса одного из старейших зданий Киева возбуждено уголовное дело.
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