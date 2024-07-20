20 июля 2024

В Киеве начался митинг против Кличко из-за сноса усадьбы Зеленских. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виталий Кличко. stock, кличко виталий,  stock
От Виталия Кличко потребовали прекратить уничтожение Киева Фото:

В центре Киева вышли люди с транспарантами «Виталию пора» и скандированием «Кличко — мародер», выразив свое недовольство мэру города Виталию Кличко из-за сноса усадьбы Зеленских. Митингующие призвали чиновника прекратить разрушение.

«На акцию протеста собрались около тысячи человек. Они потребовали, чтобы мэр столицы прекратил разрушать Киев», — сообщает украинское издание «Общественное».

Демонстранты собрались возле здания киевского горсовета. Они держали плакаты с надписями «Хватит разрушать Киев» и «Кличко — мародер».

Как сообщало URA.RU ранее, в центре украинской столицы неизвестные снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века. Они уничтожили постройку с помощью экскаваторов. По факту сноса одного из старейших зданий Киева возбуждено уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Киева вышли люди с транспарантами «Виталию пора» и скандированием «Кличко — мародер», выразив свое недовольство мэру города Виталию Кличко из-за сноса усадьбы Зеленских. Митингующие призвали чиновника прекратить разрушение. «На акцию протеста собрались около тысячи человек. Они потребовали, чтобы мэр столицы прекратил разрушать Киев», — сообщает украинское издание «Общественное». Демонстранты собрались возле здания киевского горсовета. Они держали плакаты с надписями «Хватит разрушать Киев» и «Кличко — мародер». Как сообщало URA.RU ранее, в центре украинской столицы неизвестные снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века. Они уничтожили постройку с помощью экскаваторов. По факту сноса одного из старейших зданий Киева возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...