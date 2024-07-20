В Киеве начался митинг против Кличко из-за сноса усадьбы Зеленских. Видео

21 июля 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

От Виталия Кличко потребовали прекратить уничтожение Киева Фото: Официальный портал Киева В центре Киева вышли люди с транспарантами «Виталию пора» и скандированием «Кличко — мародер», выразив свое недовольство мэру города Виталию Кличко из-за сноса усадьбы Зеленских. Митингующие призвали чиновника прекратить разрушение. «На акцию протеста собрались около тысячи человек. Они потребовали, чтобы мэр столицы прекратил разрушать Киев», — сообщает украинское издание «Общественное». Демонстранты собрались возле здания киевского горсовета. Они держали плакаты с надписями «Хватит разрушать Киев» и «Кличко — мародер». Как сообщало URA.RU ранее, в центре украинской столицы неизвестные снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века. Они уничтожили постройку с помощью экскаваторов. По факту сноса одного из старейших зданий Киева возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Киева вышли люди с транспарантами «Виталию пора» и скандированием «Кличко — мародер», выразив свое недовольство мэру города Виталию Кличко из-за сноса усадьбы Зеленских. Митингующие призвали чиновника прекратить разрушение. «На акцию протеста собрались около тысячи человек. Они потребовали, чтобы мэр столицы прекратил разрушать Киев», — сообщает украинское издание «Общественное». Демонстранты собрались возле здания киевского горсовета. Они держали плакаты с надписями «Хватит разрушать Киев» и «Кличко — мародер». Как сообщало URA.RU ранее, в центре украинской столицы неизвестные снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века. Они уничтожили постройку с помощью экскаваторов. По факту сноса одного из старейших зданий Киева возбуждено уголовное дело.