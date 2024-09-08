08 сентября 2024

Арестован лидер одной из самых жестоких подмосковных банд Лесняков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Евгению Анисимову. Екатеринбург, арест, подсудимый, суд, клетка, ходатайство, ограничение свободы, избрание меры
Лесняков уже отбывает пожизненное заключение Фото:

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал лидера одной из самых жестоких банд Подмосковья Дмитрия Леснякова (Лес). Речь идет об участии Леснякова и его бандитов в разборке с таганской организованной преступной группировкой (ОПГ).

«Замоскворецкий райсуд Москвы арестовал лидера одной из самых жестоких подмосковных банд Дмитрия Леснякова (Лес). Он уже отбывает пожизненное заключение за организацию около двух десятков убийств и покушений. На этот же раз речь идет об участии Леса и его бандитов в разборке с таганской ОПГ, в ходе которой были убиты три участника этой группировки», — пишет «Коммерсант». Убийство произошло в 2003 году, признательные показания против Леснякова дали бывшие члены ОПС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал лидера одной из самых жестоких банд Подмосковья Дмитрия Леснякова (Лес). Речь идет об участии Леснякова и его бандитов в разборке с таганской организованной преступной группировкой (ОПГ). «Замоскворецкий райсуд Москвы арестовал лидера одной из самых жестоких подмосковных банд Дмитрия Леснякова (Лес). Он уже отбывает пожизненное заключение за организацию около двух десятков убийств и покушений. На этот же раз речь идет об участии Леса и его бандитов в разборке с таганской ОПГ, в ходе которой были убиты три участника этой группировки», — пишет «Коммерсант». Убийство произошло в 2003 году, признательные показания против Леснякова дали бывшие члены ОПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...