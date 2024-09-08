Арестован лидер одной из самых жестоких подмосковных банд Лесняков

09 сентября 2024 в 04:01 Размер текста - 17 +

Лесняков уже отбывает пожизненное заключение Фото: Илья Московец © URA.RU Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал лидера одной из самых жестоких банд Подмосковья Дмитрия Леснякова (Лес). Речь идет об участии Леснякова и его бандитов в разборке с таганской организованной преступной группировкой (ОПГ). «Замоскворецкий райсуд Москвы арестовал лидера одной из самых жестоких подмосковных банд Дмитрия Леснякова (Лес). Он уже отбывает пожизненное заключение за организацию около двух десятков убийств и покушений. На этот же раз речь идет об участии Леса и его бандитов в разборке с таганской ОПГ, в ходе которой были убиты три участника этой группировки», — пишет « Коммерсант ». Убийство произошло в 2003 году, признательные показания против Леснякова дали бывшие члены ОПС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал лидера одной из самых жестоких банд Подмосковья Дмитрия Леснякова (Лес). Речь идет об участии Леснякова и его бандитов в разборке с таганской организованной преступной группировкой (ОПГ). «Замоскворецкий райсуд Москвы арестовал лидера одной из самых жестоких подмосковных банд Дмитрия Леснякова (Лес). Он уже отбывает пожизненное заключение за организацию около двух десятков убийств и покушений. На этот же раз речь идет об участии Леса и его бандитов в разборке с таганской ОПГ, в ходе которой были убиты три участника этой группировки», — пишет «Коммерсант». Убийство произошло в 2003 году, признательные показания против Леснякова дали бывшие члены ОПС.