Челябинского экс-полицейского будут судить за фиктивную регистрацию 62 мигрантов

По версии следствия, инспектор помогал мигрантам, получая от них деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего инспектора отдела по вопросам миграции ОМВД по Сосновскому району Челябинской области Артема Мызгина, обвиняемого по нескольким статьям УК РФ, в том числе фиктивной постановке на учет 62 иностранцев, отправили под суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, вместе с ним на скамье подсудимых оказался взяткодатель Разматжон Амиров.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции, обвиняемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина), а также уроженца Республики Узбекистан, обвиняемого по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По версии следствия, Мызгин незаконно поставил на учет 62 иностранца. Предварительно, в январе 2023 года Амиров занес ему денежные средства, чтобы тот ускорил процедуру регистрации своих соотечественников. Также бывшему инспектору заплатили за непроведение обязательных проверочных мероприятий по местам пребывания, где фактически мигранты не проживали.

В апреле Мызгин и Амиров были задержаны. Вместе с ними под следствие попали начальник отдела Галина Земскова и еще один иностранец Сайфулло Юсупов. Преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД по региону совместно с коллегами из УФСБ. Земскова и Мызгин были отстранены от службы, и в последующем уволены. Руководство областного главка занимает принципиальную позицию по данному вопросу: тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел.