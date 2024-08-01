В Нижнем Тагиле ввели режим ЧС после обрушения пятиэтажки

В Дзержинском районе Нижнего Тагила (Свердловская область) введен режим чрезвычайной ситуации. По последней информации, число пострадавших составляет семь человек, из которых пятеро — дети. Двое взрослых были госпитализированы. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«По всем вопросам обрушения части дома 81 по ул. Сибирской Администрацией города организована круглосуточная горячая линия: (3435) 33-18-55. С 12:30 на территории Дзержинского района введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, пострадало 7 человек, из них 5 детей. Госпитализированы двое взрослых. Временный пункт размещения организован в гостинице „Спортивная-1“, в резерве — „Спортивная-2“», — написал Пинаев в своем telegram-канале.
В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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