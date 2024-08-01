После взрыва пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) три человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в экстренных службах города.
«Три человека числятся пропавшими без вести после взрыва в Нижнем Тагиле», — цитирует РИА Новости источник экстренных службах. Днем 1 августа в доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По данным МЧС, трое пострадавших — дети. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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