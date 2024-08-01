Где в Перми выгоднее собирать детей к школе. Инфографика

Стоимость школьной формы в Перми начинается от семи тысяч рублей

02 августа 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

Блузки в Перми стоят от 1 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость школьной формы для мальчиков в Перми начинается от семи тысяч рублей. В базовый набор входят рубашка, брюки, сменная обувь, спортивный костюм и кроссовки. Одежда для девочек выйдет почти в два раза дороже. URA.RU пообщалось с мамами пермских школьников и выяснило, в каких магазинах выгоднее собирать детей на учебу. «Пока потратила около семи тысяч. Купила только то, что разбирают быстрее всего — рубашку, брюки, сменную обувь в школу, кроссовки на физкультуру и спортивный костюм. Все брала в „Детском мире“. В ближайшее время купим портфель, это около 4-5 тысяч рублей, и часть канцтоваров. Остальное беру уже в начале сентября. Если подготовку к школе разбивать на несколько этапов, не так сильно бьет по карману», — рассказала мама пятиклассника Кристина Морозова корреспонденту агентства. По подсчетам пермячки Марии Сидоровой, на подготовку девочки к первому классу придется потратить чуть больше 15 тысяч рублей. Дороже всего вышли юбка и жилет — 3,7 тысячи рублей. Их шили на заказ в гимназии. Сарафан покупали в магазине Balover за 2,6 тысячи рублей. Блузки дешевле всего были в «Детском мире» — одна тысяча рублей. В магазине Crockid они продаются дороже — за 1,5 тысячи рублей. Рюкзак, туфли и банты выбрали на маркетплейсах. Они обошлись в 2,3 тысячи, 1,3 тысячи и 700 рублей соответственно. Две пары колготок также взяли в «Детском мире» за 748 рублей. В пресс-службе ТРЦ «Планета» URA.RU рассказали, что в масс-маркетах можно собрать детей в школу от 6 тысяч рублей. Так, юбку и рубашку на «Школьной ярмарке» в ТРЦ продают от 999 рублей. Там же сарафан стоит от 1,6 тысячи рублей. Одни из самых недорогих рюкзаков продают в магазине Sela — от 1,7 тысячи рублей, а стоимость брюк здесь начинается от 1,9 тысячи рублей. Редакция URA.RU выяснила, сколько в среднем потратят родители, чтобы одеть ребенка к школе Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость школьной формы для мальчиков в Перми начинается от семи тысяч рублей. В базовый набор входят рубашка, брюки, сменная обувь, спортивный костюм и кроссовки. Одежда для девочек выйдет почти в два раза дороже. URA.RU пообщалось с мамами пермских школьников и выяснило, в каких магазинах выгоднее собирать детей на учебу. «Пока потратила около семи тысяч. Купила только то, что разбирают быстрее всего — рубашку, брюки, сменную обувь в школу, кроссовки на физкультуру и спортивный костюм. Все брала в „Детском мире“. В ближайшее время купим портфель, это около 4-5 тысяч рублей, и часть канцтоваров. Остальное беру уже в начале сентября. Если подготовку к школе разбивать на несколько этапов, не так сильно бьет по карману», — рассказала мама пятиклассника Кристина Морозова корреспонденту агентства. По подсчетам пермячки Марии Сидоровой, на подготовку девочки к первому классу придется потратить чуть больше 15 тысяч рублей. Дороже всего вышли юбка и жилет — 3,7 тысячи рублей. Их шили на заказ в гимназии. Сарафан покупали в магазине Balover за 2,6 тысячи рублей. Блузки дешевле всего были в «Детском мире» — одна тысяча рублей. В магазине Crockid они продаются дороже — за 1,5 тысячи рублей. Рюкзак, туфли и банты выбрали на маркетплейсах. Они обошлись в 2,3 тысячи, 1,3 тысячи и 700 рублей соответственно. Две пары колготок также взяли в «Детском мире» за 748 рублей. В пресс-службе ТРЦ «Планета» URA.RU рассказали, что в масс-маркетах можно собрать детей в школу от 6 тысяч рублей. Так, юбку и рубашку на «Школьной ярмарке» в ТРЦ продают от 999 рублей. Там же сарафан стоит от 1,6 тысячи рублей. Одни из самых недорогих рюкзаков продают в магазине Sela — от 1,7 тысячи рублей, а стоимость брюк здесь начинается от 1,9 тысячи рублей.