Власти одобрили новые проекты КРТ в крупнейших городах ХМАО

02 августа 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО одобрили новые проекты КРТ в Сургуте и Нижневартовске Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ХМАО одобрили новые проекты комплексного развития территория в Сургуте и Нижневартовске на первом заседании обновленного Градостроительного совета. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «В Сургуте поддержку получил проект комплексного развития территории бывшего совхоза „Северный“, разработанный местной компанией „ДСК-1“. Здесь будет современная застройка со всей необходимой инфраструктурой», — сообщает «Стройкомплекс Югры». Поддержку также получил «Квартал-Б» в Нижневартовске где планируется строительство более 50 тысяч квадратных метров жилья. Благоустройство Рябинового бульвара и территории, где раньше находился детский сад. «В самой идее комплексного развития территорий лежит то, что застройщики берут на себя повышенные обязательства по благоустройству и созданию новой качественной среды для жизни человека. По обеспечению полной социальной инфраструктуры, пешеходной доступности и всех услуг, которые требуются населению», — отметил замгубернатора ХМАО Азат Ислаев. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте запустили первый проект КРТ. Сдача первого дома планируется в 2027 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО одобрили новые проекты комплексного развития территория в Сургуте и Нижневартовске на первом заседании обновленного Градостроительного совета. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «В Сургуте поддержку получил проект комплексного развития территории бывшего совхоза „Северный“, разработанный местной компанией „ДСК-1“. Здесь будет современная застройка со всей необходимой инфраструктурой», — сообщает «Стройкомплекс Югры». Поддержку также получил «Квартал-Б» в Нижневартовске где планируется строительство более 50 тысяч квадратных метров жилья. Благоустройство Рябинового бульвара и территории, где раньше находился детский сад. «В самой идее комплексного развития территорий лежит то, что застройщики берут на себя повышенные обязательства по благоустройству и созданию новой качественной среды для жизни человека. По обеспечению полной социальной инфраструктуры, пешеходной доступности и всех услуг, которые требуются населению», — отметил замгубернатора ХМАО Азат Ислаев. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте запустили первый проект КРТ. Сдача первого дома планируется в 2027 году.