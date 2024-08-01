01 августа 2024

Власти одобрили новые проекты КРТ в крупнейших городах ХМАО

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Власти ХМАО одобрили новые проекты КРТ в Сургуте и Нижневартовске Фото:

Власти ХМАО одобрили новые проекты комплексного развития территория в Сургуте и Нижневартовске на первом заседании обновленного Градостроительного совета. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«В Сургуте поддержку получил проект комплексного развития территории бывшего совхоза „Северный“, разработанный местной компанией „ДСК-1“. Здесь будет современная застройка со всей необходимой инфраструктурой», — сообщает «Стройкомплекс Югры».

Поддержку также получил «Квартал-Б» в Нижневартовске где планируется строительство более 50 тысяч квадратных метров жилья. Благоустройство Рябинового бульвара и территории, где раньше находился детский сад.

«В самой идее комплексного развития территорий лежит то, что застройщики берут на себя повышенные обязательства по благоустройству и созданию новой качественной среды для жизни человека. По обеспечению полной социальной инфраструктуры, пешеходной доступности и всех услуг, которые требуются населению», — отметил замгубернатора ХМАО Азат Ислаев.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте запустили первый проект КРТ. Сдача первого дома планируется в 2027 году.

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Власти ХМАО одобрили новые проекты комплексного развития территория в Сургуте и Нижневартовске на первом заседании обновленного Градостроительного совета. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «В Сургуте поддержку получил проект комплексного развития территории бывшего совхоза „Северный“, разработанный местной компанией „ДСК-1“. Здесь будет современная застройка со всей необходимой инфраструктурой», — сообщает «Стройкомплекс Югры». Поддержку также получил «Квартал-Б» в Нижневартовске где планируется строительство более 50 тысяч квадратных метров жилья. Благоустройство Рябинового бульвара и территории, где раньше находился детский сад. «В самой идее комплексного развития территорий лежит то, что застройщики берут на себя повышенные обязательства по благоустройству и созданию новой качественной среды для жизни человека. По обеспечению полной социальной инфраструктуры, пешеходной доступности и всех услуг, которые требуются населению», — отметил замгубернатора ХМАО Азат Ислаев. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте запустили первый проект КРТ. Сдача первого дома планируется в 2027 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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