03 августа 2024

«Великолепная сделка»: Трамп поздравил Путина с обменом заключенными

Трамп подчеркнул успех Путина в проведении обмена заключенными
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, никки хейли
Трамп сделал заявление по обмену заключенными с РФ Фото:

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил свои поздравления российскому лидеру Владимиру Путину в связи с обменом заключенными. Он назвал сделку «великолепной».

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«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», — заявил Трамп на митинге в Атланте, штат Джорджия. Он подчеркнул успех российского президента в проведении обмена.

Тем не менее, Трамп выразил недовольство относительно качества сделки для Соединенных Штатов. «Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», — считает политик, передает ТАСС.

После обмена в аэропорту Анкары в Россию вернулись восемь граждан, задержанных в странах НАТО. Среди них — Роман Селезнев. Встречу освобожденных россиян в аэропорту Внуково-2 лично провел президент РФ Владимир Путин. Россиянин рассказал о своих эмоциях при встрече с президентом.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил свои поздравления российскому лидеру Владимиру Путину в связи с обменом заключенными. Он назвал сделку «великолепной». «Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», — заявил Трамп на митинге в Атланте, штат Джорджия. Он подчеркнул успех российского президента в проведении обмена. Тем не менее, Трамп выразил недовольство относительно качества сделки для Соединенных Штатов. «Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», — считает политик, передает ТАСС. После обмена в аэропорту Анкары в Россию вернулись восемь граждан, задержанных в странах НАТО. Среди них — Роман Селезнев. Встречу освобожденных россиян в аэропорту Внуково-2 лично провел президент РФ Владимир Путин. Россиянин рассказал о своих эмоциях при встрече с президентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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