«Великолепная сделка»: Трамп поздравил Путина с обменом заключенными

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил свои поздравления российскому лидеру Владимиру Путину в связи с обменом заключенными. Он назвал сделку «великолепной».
«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», — заявил Трамп на митинге в Атланте, штат Джорджия. Он подчеркнул успех российского президента в проведении обмена.
Тем не менее, Трамп выразил недовольство относительно качества сделки для Соединенных Штатов. «Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», — считает политик, передает ТАСС.
После обмена в аэропорту Анкары в Россию вернулись восемь граждан, задержанных в странах НАТО. Среди них — Роман Селезнев. Встречу освобожденных россиян в аэропорту Внуково-2 лично провел президент РФ Владимир Путин. Россиянин рассказал о своих эмоциях при встрече с президентом.
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