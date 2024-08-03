«Великолепная сделка»: Трамп поздравил Путина с обменом заключенными

Трамп подчеркнул успех Путина в проведении обмена заключенными

04 августа 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

Трамп сделал заявление по обмену заключенными с РФ Фото: Official White House / Shealah Craighead Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил свои поздравления российскому лидеру Владимиру Путину в связи с обменом заключенными. Он назвал сделку «великолепной». Статья по теме Почему Путин впервые в истории лично встречал заключенных из США «Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», — заявил Трамп на митинге в Атланте, штат Джорджия. Он подчеркнул успех российского президента в проведении обмена. Тем не менее, Трамп выразил недовольство относительно качества сделки для Соединенных Штатов. «Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», — считает политик, передает ТАСС. После обмена в аэропорту Анкары в Россию вернулись восемь граждан, задержанных в странах НАТО. Среди них — Роман Селезнев. Встречу освобожденных россиян в аэропорту Внуково-2 лично провел президент РФ Владимир Путин. Россиянин рассказал о своих эмоциях при встрече с президентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил свои поздравления российскому лидеру Владимиру Путину в связи с обменом заключенными. Он назвал сделку «великолепной». «Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», — заявил Трамп на митинге в Атланте, штат Джорджия. Он подчеркнул успех российского президента в проведении обмена. Тем не менее, Трамп выразил недовольство относительно качества сделки для Соединенных Штатов. «Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», — считает политик, передает ТАСС. После обмена в аэропорту Анкары в Россию вернулись восемь граждан, задержанных в странах НАТО. Среди них — Роман Селезнев. Встречу освобожденных россиян в аэропорту Внуково-2 лично провел президент РФ Владимир Путин. Россиянин рассказал о своих эмоциях при встрече с президентом.