Возвращенный по обмену россиянин рассказал о встрече с Путиным

Роман Селезнев, один из россиян, вернувшихся на родину в результате обмена, поделился своими впечатлениями от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Да, парой слов перекинулись, когда вошли в здание аэропорта. Я хочу сказать, что он человек. Я никогда не думал, что такой высокопоставленный чиновник может быть еще и человеком», — рассказал Селезнев в беседе с «Известиями». Он выразил удивление и благодарность президенту, отметив его человеческие качества и заботу.
Селезнев также отметил, что, несмотря на отсутствие секретов в их беседе, он почувствовал искренние человеческие эмоции в общении с Путиным. «Когда по телевизору его видишь — это одно, а когда он с тобой вживую разговаривает, ты понимаешь, что он заботится обо всех», — добавил он.
Возврат Романа Селезнева и других россиян был частью обмена, о котором ФСБ сообщило в четверг. Среди вернувшихся — Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин и другие граждане России, находившиеся в заключении за рубежом.
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