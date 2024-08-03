Возвращенный по обмену россиянин рассказал о встрече с Путиным

Селезнев о возвращении в РФ: чуть в обморок не упал, когда Путин пожал руку

04 августа 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Роман Селезнев, один из россиян, вернувшихся на родину в результате обмена, поделился своими впечатлениями от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Да, парой слов перекинулись, когда вошли в здание аэропорта. Я хочу сказать, что он человек. Я никогда не думал, что такой высокопоставленный чиновник может быть еще и человеком», — рассказал Селезнев в беседе с «Известиями». Он выразил удивление и благодарность президенту, отметив его человеческие качества и заботу. Селезнев также отметил, что, несмотря на отсутствие секретов в их беседе, он почувствовал искренние человеческие эмоции в общении с Путиным. «Когда по телевизору его видишь — это одно, а когда он с тобой вживую разговаривает, ты понимаешь, что он заботится обо всех», — добавил он. Возврат Романа Селезнева и других россиян был частью обмена, о котором ФСБ сообщило в четверг. Среди вернувшихся — Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин и другие граждане России, находившиеся в заключении за рубежом.