Жителям челябинского района рекомендовали обязательно очищать воду из-под крана

Из-за нестабильного качества воды, поступающей из Шершневского водохранилища, жителям Коркинского муниципального округа Челябинской области рекомендовали употреблять воду только после кипячения. Об этом заявили в администрации Коркинского округа.
«Жителям города Коркино, рабочего поселка Роза, станции Дубровка — Челябинская и деревни Дубровка рекомендуется кипятить воду перед употреблением. Причина — колебаниями качества воды на водохранилище», — сообщили в пресс-службе администрации.
Жителям напомнили, что меры предосторожности необходимы для предотвращения возможных заболеваний. В целях восстановления полной работоспособности системы водоотведения 4 августа для жителей города Коркино и поселка Роза подачу воды будут осуществлять на пониженном давлении.
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