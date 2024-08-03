03 августа 2024

Жителям челябинского района рекомендовали обязательно очищать воду из-под крана

В Коркино призвали кипятить воду, поступающую из Шершневского водохранилища
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
Жителей Коркино призвали кипятить воду, поступающую из Шершневского водохранилища Фото:

Из-за нестабильного качества воды, поступающей из Шершневского водохранилища, жителям Коркинского муниципального округа Челябинской области рекомендовали употреблять воду только после кипячения. Об этом заявили в администрации Коркинского округа.

«Жителям города Коркино, рабочего поселка Роза, станции Дубровка — Челябинская и деревни Дубровка рекомендуется кипятить воду перед употреблением. Причина — колебаниями качества воды на водохранилище», — сообщили в пресс-службе администрации.

Жителям напомнили, что меры предосторожности необходимы для предотвращения возможных заболеваний. В целях восстановления полной работоспособности системы водоотведения 4 августа для жителей города Коркино и поселка Роза подачу воды будут осуществлять на пониженном давлении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за нестабильного качества воды, поступающей из Шершневского водохранилища, жителям Коркинского муниципального округа Челябинской области рекомендовали употреблять воду только после кипячения. Об этом заявили в администрации Коркинского округа. «Жителям города Коркино, рабочего поселка Роза, станции Дубровка — Челябинская и деревни Дубровка рекомендуется кипятить воду перед употреблением. Причина — колебаниями качества воды на водохранилище», — сообщили в пресс-службе администрации. Жителям напомнили, что меры предосторожности необходимы для предотвращения возможных заболеваний. В целях восстановления полной работоспособности системы водоотведения 4 августа для жителей города Коркино и поселка Роза подачу воды будут осуществлять на пониженном давлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...