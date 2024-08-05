Подпольщик Лебедев: украинцы вывозят детей из страны из-за страха мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Мобилизационную планку в Украине могут снизить до 18 лет, рассказал координатор подполья Сергей Лебедев Фото:

Жители Украины отправляют своих детей в другие страны, потому что боятся снижения возраста мобилизации. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Сейчас идут слухи, что мобилизационную планку понизят до 18 лет. Люди стараются вывезти своих детей. Одно дело в сети сказки рассказывать, другое — своего ребенка в окоп провожать», — заявил Сергей Лебедев в беседе с ТАСС.

Ранее Лебедев рассказывал о том, что бойцам ВСУ дали зачитать текст присяги, который был напечатан с ошибками. Его слова передает 360.ru.

В городе Ковель на западе Украины прошел митинг с требованием отпустить молодых людей, задержанных сотрудниками военкомата для мобилизации на фронт. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Украины отправляют своих детей в другие страны, потому что боятся снижения возраста мобилизации. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «Сейчас идут слухи, что мобилизационную планку понизят до 18 лет. Люди стараются вывезти своих детей. Одно дело в сети сказки рассказывать, другое — своего ребенка в окоп провожать», — заявил Сергей Лебедев в беседе с ТАСС. Ранее Лебедев рассказывал о том, что бойцам ВСУ дали зачитать текст присяги, который был напечатан с ошибками. Его слова передает 360.ru. В городе Ковель на западе Украины прошел митинг с требованием отпустить молодых людей, задержанных сотрудниками военкомата для мобилизации на фронт. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...