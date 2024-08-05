Подпольщик Лебедев: украинцы вывозят детей из страны из-за страха мобилизации

Мобилизационную планку в Украине могут снизить до 18 лет, рассказал координатор подполья Сергей Лебедев Фото: Официальный сайт президента Украины

Жители Украины отправляют своих детей в другие страны, потому что боятся снижения возраста мобилизации. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Сейчас идут слухи, что мобилизационную планку понизят до 18 лет. Люди стараются вывезти своих детей. Одно дело в сети сказки рассказывать, другое — своего ребенка в окоп провожать», — заявил Сергей Лебедев в беседе с ТАСС.

Ранее Лебедев рассказывал о том, что бойцам ВСУ дали зачитать текст присяги, который был напечатан с ошибками. Его слова передает 360.ru.

В городе Ковель на западе Украины прошел митинг с требованием отпустить молодых людей, задержанных сотрудниками военкомата для мобилизации на фронт. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».