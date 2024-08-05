ВС РФ уничтожили еще два танка Leopard под Харьковом

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Армия России ликвидировала еще два танка Leopard в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ под Харьковом уничтожили два западных танка Leopard украинской армии. Это было совершено с помощью высокоточного снаряда «Краснополь» и барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщили в Минобороны России.

«В ходе разведывательных мероприятий в двух районах Харьковской области военнослужащие разведывательных подразделений выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard ВСУ, которые вели огонь по позициям российских подразделений», — передает ведомство. Точный удар был совершен при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и высокоточного снаряда «Краснополь» из самоходной гаубицы «Мста-С».

Ранее военное ведомство также сообщало об уничтожении танка Leopard-1, бронетранспортера М113 и двух боевых машин Bradley. Кроме того, украинские вооруженные силы потеряли до 335 военнослужащих.

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ВС РФ под Харьковом уничтожили два западных танка Leopard украинской армии. Это было совершено с помощью высокоточного снаряда «Краснополь» и барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщили в Минобороны России. «В ходе разведывательных мероприятий в двух районах Харьковской области военнослужащие разведывательных подразделений выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard ВСУ, которые вели огонь по позициям российских подразделений», — передает ведомство. Точный удар был совершен при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и высокоточного снаряда «Краснополь» из самоходной гаубицы «Мста-С». Ранее военное ведомство также сообщало об уничтожении танка Leopard-1, бронетранспортера М113 и двух боевых машин Bradley. Кроме того, украинские вооруженные силы потеряли до 335 военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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