ВС РФ уничтожили еще два танка Leopard под Харьковом

ВС РФ под Харьковом уничтожили два западных танка Leopard украинской армии. Это было совершено с помощью высокоточного снаряда «Краснополь» и барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщили в Минобороны России.
«В ходе разведывательных мероприятий в двух районах Харьковской области военнослужащие разведывательных подразделений выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard ВСУ, которые вели огонь по позициям российских подразделений», — передает ведомство. Точный удар был совершен при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и высокоточного снаряда «Краснополь» из самоходной гаубицы «Мста-С».
Ранее военное ведомство также сообщало об уничтожении танка Leopard-1, бронетранспортера М113 и двух боевых машин Bradley. Кроме того, украинские вооруженные силы потеряли до 335 военнослужащих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.